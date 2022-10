Íñigo Onieva da la cara tras el engaño a Tamara Falcó: "Pido perdón de nuevo"

Íñigo Onieva ha dado por fin la cara ante la prensa días después de descubrirse el engaño a su prometida Tamara Falcó. Después de que la marquesa de Griñón haya acaparado titulares explicando la ruptura, ahora el empresario madrileño ha aparecido para dar su versión de los hechos.

Dos semanas ha tardado Íñigo Onieva en dar la cara tras haber sido descubierto en un festival musical en Nevada (EEUU) besando a otra mujer. Un engaño que solo sería uno entre muchos, según apuntan todos los rumores, con otras imágenes del empresario circulando por las redacciones.

Este domingo, cerca de las 15h, Carolina Molas y Alejandra Onieva, madre y hermana de Íñigo, salían del domicilio familiar y se reunían con el éste en un conocido restaurante de Madrid. Minutos más tarde se produjo la imagen más esperaba, tras dos semanas desaparecido, Íñigo ha dado la cara.

Íñigo Onieva y su familia | Contacto Photo

"Lo único que quiero es que todo esto acabe lo antes posible, no somos ni villanos, ni héroes, somos personas que cometemos errores. Gracias a los periodistas que me han defendido y a los que no, también, ruego respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia", explicó, asegurando que estaba arrepentido.

Onieva ha atendido a todos los medios que se encontraban en las inmediaciones del restaurante y ha asegurado ante todo que "solo queremos vivir", pero lo más importante de todo es que ha pedido de nuevo disculpas a su expareja: "Pido perdón de nuevo a Tamara, es algo de lo que me arrepiento, si ya es duro para mí haberla perdido, toda esta repercusión mediática lo complica todavía más".

Negó, también, haber salido de fiesta con sus amigos en los últimos días, tal y como se ha publicado en la prensa rosa. "No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos, que sin el apoyo de ellos no hubiese podido".