Muere de forma súbita Albert Solà, supuesto hijo de Juan Carlos I

Albert Solà, supuesto hijo primogénito de Don Juan Carlos I, ha muerto este sábado en la Bisbal de l'Empordà. Estaba en el Bar Pai i Trago cuando de repente sufrió un desplomo y fallecía ipso facto por causas que todavía se desconocen, así lo ha anunciado esta mañana 'Ràdio Capital'.

Solá acudió al Tribunal Supremo en 2015 para ser reconocido como hijo del emérito, con unas pruebas de ADN que señalaban una coincidencia del 99% (unas pruebas realizadas en 2007 por orden del CNI), pero no se consideraron válidas y, finalmente, no se admitió su demanda de paternidad. Durante años ha afirmado en medios de comunicación ser 'hijo de' don Juan Carlos.

El supuesto hijo del emérito escribió unas memorias El monarca de la Bisbal donde explicaba por qué afirmaba con tanta contundencia que era hijo de Don Juan Carlos I, todo un desafío a la Monarquía española. Según su testimonio durante años, nació fruto de una aventura extramatrimonial del emérito con una joven de la alta burguesía catalana.