Surrealista entrevista de Ana Rosa a Ortega Cano: "Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña"

Ana Rosa Quintana regresó este lunes a su programa con una de las entrevistas más buscadas por la prensa rosa: José Ortega Cano. El diestro está pasando por un momento personal complicado entre las acusaciones de Rocío Carrasco y la supuesta separación de Ana María Aldón, a la que todavía no quiere dejar ir.

La entrevista comenzó con total normalidad, hablando de la posibilidad de reconciliación con Rociíto. "En el fondo me preocupa su vida y las cosas que hace. No sé quién la ha asesorado, me imagino que su marido. Lo siento por ella pero tengo aquí un escrito que quiero leerle a toda España", dijo mientras sacaba unos papeles y se dispuso a leer una carta que llevó preparada de casa.

"He venido a este programa de Ana Rosa porque le tengo una gran admiración como persona y como profesional. He seguido su convalecencia, he rezado por su recuperación y estoy muy feliz por que se encuentre otra vez en plenas condiciones. [He venido] para contar toda la verdad, como es norma de actuación", comenzó leyendo.

El torero reconoció que la "única verdad es el amor y el respeto" que Rocío Jurado y él se profesaron, y que Rocío Carrasco "ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones". "Han retorcido la verdad hasta extremos inaguantables. Ante esta vileza y odio solo puedo tener una respuesta judicial. He dado instrucciones a mis abogados para que actúen cuando lo consideren oportuno, con arreglo al derecho", continuó.

"Rocío Jurado era una mujer artista, pero sobre todo muy inteligente. No se dejaba llevar por cualquiera. Yo no era un mindungui [sic], yo era un hombre de verdad y sigo siéndolo". Ortega continuó leyendo y poniendo en valor la figura de su exmujer, algunas veces con dificultades. "Dicho esto, quiero hablar del otro tema...", dijo tras más de tres minutos de lectura en directo, ante lo que Ana Rosa se vio obligada a interrumpirle.

¿Reconciliación con Ana María?

Al ser preguntado por la situación actual con su todavía mujer, Ortega Cano reconoció que "no la sé yo tampoco". "Ella no se comunica conmigo y hablamos poco porque... Es que no lo sé. Si yo fuera una persona que me gusta la fiesta, que me gusta emborracharme... Ni bebo, ni fumo y estoy con mi familia a muerte", se defendió.

El diestro aseguró que no ha hablado con sus abogados sobre una posible separación y no está pensando en ella, sobre todo por el hijo que tienen en común. "A lo mejor no soy del gusto de ella, me gustaría que me lo dijera. Creo que ya no está enamorada de mí, siento decirlo". Sin embargo, él asegura que sí lo está y antes de despedirse de los espectadores, pidió "paz en las familias, paz en las guerras, amor, amor a aquellas personas que andan perdidas", y quiso mandarle un mensaje a su mujer mirando a la cámara.

"Te voy a decir una cosa: todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", dijo decidido despertando una carcajada en Ana Rosa. "Se me ha caído hasta el micrófono", confesó la presentadora. "¡Vamos a juntarnos y a querernos!", gritó el torero con deseo de que su mujer responda de forma positiva.