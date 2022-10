Ana Rosa Quintana manda un frío mensaje a Sonsoles Ónega

Ana Rosa Quintana anunció en noviembre del año pasado que dejaba la televisión por un tiempo indeterminado debido al cáncer de mama que le habían detectado. Después de casi un año de tratamiento, la presentadora regresó este lunes a su programa en Telecinco y para celebrarlo organizó una rueda de prensa donde respondió a todas las preguntas de los medios de comunicación.

Una de las preguntas más esperadas era sobre la polémica salida de Sonsoles Ónega de Mediaset. Una marcha fraguada en apenas unos días en los que el grupo de Vasile no tuvo tiempo de reacción y que dejó a todos sus compañeros estupefactos. Hay que recordar que Ana Rosa Quintana fue una de las primeras en apostar por Sonsoles Ónega como su posible sucesora como 'reinas de las mañanas' cuando decida retirarse. Por este motivo, su productora contó con ella como presentadora del espacio Ya es mediodía, donde la fama de Sonsoles se disparó dentro de la cadena.

"¿Cómo has vivido la marcha Sonsoles?", preguntaron a Ana Rosa Quintana durante la rueda de prensa. "Yo ya estaba en casa cuando todo esto sucedió", señaló la presentadora. Acto seguido, con rostro serio, Quintana lanzó un frío mensaje a su compañera: "Espero que le vaya muy bien". La periodista no quiso comentar nada más sobre el tema. Recordemos que el pasado 25 de junio Sonsoles acudió a la fiesta de verano que cada año organiza la productora Unicorn, apenas unos días antes de hacerse pública la noticia de su marcha.

Mientras respondía a las preguntas del resto de compañeros de la prensa, Ana Rosa se percató de la presencia de Paolo Vasile en el plató, y no dudó en ir hacia él para saludarle: "Me vais a perdonar, pero ha llegado Paolo Vasile y si me permites, le quiero dar un beso". El consejero delegado de Mediaset y Ana Rosa se fundieron en un abrazo y no pudieron contener las lágrimas: "No sabéis cómo se ha portado Paolo y todos los compañeros y directivos de esta casa... Ha sido impresionante".