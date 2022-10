Tras la aparición de Santiago Pedraz en la noche madrileña junto a otra mujer quedaba conocer la reacción de Esther Doña, su ex, al respecto. El juez se dejó ver junto a una amiga, de profesión arquitecto, en un evento en que se dejó ver por primera vez tras la polémica ruptura con la que fuera mujer de Carlos Falcó, que tuvo lugar en no muy buenos términos.

Y sobre estas imágenes se ha pronunciado unos días después Esther Doña, que ha querido hacerse la ignorante confesando que no sabe nada del asunto. "No sé nada porque no he visto nada", aseguró, para más tarde apuntar cierto descontento y que "nada, todo se va poniendo en su sitio".

Un conato de dolor sobre la posibilidad de que Pedraz haya podido rehacerse ya, en lo amoroso o en lo personal, de una ruptura que tuvo lugar casi inmediatamente después de anunciar su compromiso en el Hola.

Pedraz apareció con quien definió como una "amiga de toda la vida", de nombre Eva León, con la que se mostró de lo más cómplice toda la noche. Ambos abandonaron juntos el evento organizado por Fearless Magazine sin hacer más declaraciones en torno al tema.

Mientras y tras la polémica, que le llevó incluso a emitir un comunicado que incluía una velada amenaza contra su ex, Esther Doña asegura estar "muy bien". Así se lo confesó a los reporteros de Europa Press con una sonrisa que dejó entrever que había superado la ruptura.

Doña amenazó a Pedraz con demandarlo por haberse "beneficiado" de su relación a través de exclusivas y otros pagos en especies, como viajes a los que tuvo acceso por ser su pareja. Una información que la viuda de Carlos Falcó negaba indignada a mediados de septiembre. Algo que sería fatal en su carrera como juez de la Audiencia Nacional.

De Doña, sin embargo, se especuló con su romance con un adinerado empresario belga con el que amenizó sus días tras la ruptura con Pedraz. Todo ello tras descubrirse otro amorío con Bruno R., también empresario, y más tarde caer en un (temporal) anonimato en los medios.