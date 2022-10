La ex de Luis Miguel, contra Paloma Cuevas: "A usted la dejaron porque no la soportaban"

La verdadera relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas es todavía un misterio. Mientras sus protagonistas se niegan a pronunciarse al respecto, crecen los rumores de noviazgo y en México se habla hasta de una posible boda. Este miércoles la revista Hola defiende a capa y espada a su amiga Paloma, asegurando que "no ha hablado con nadie sobre su amistad con Luis Miguel ni sobre nada. Ni con un periodista mexicano, ni con un periódico español, ni en un foro de Instagram, ni siquiera con sus amigos o en su círculo más cercano".

La respuesta de Cuevas a Hola es simple: "no quiero hablar de mi vida privada". Una afirmación que apoya la publicación, que asegura que Paloma no tiene la obligación de desmentir nada. "Habrá que esperar a que el tiempo haga la labor del periodista que no expande rumores, sino verdades; el que tiene paciencia y no se precipita. El que acaba, siempre, contando la verdad", publica a modo de lección periodística.

Pero entre tanto silencio, la que sí se ha pronunciado es Mercedes Villador, expareja del cantante mexicano, y no precisamente bien. "Cuando la señora escribe en su revista de cabecera a su favor e insinúa que mi relación fueron dos años ‘catastróficos’ como los de ella. Señora, a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %", escribió molesta en su perfil de Instagram.

La modelo fue más allá y dio un consejo a Paloma Cuevas: "Deje de ser tan mustia, que ya está muy obvia". La publicación, que no cita directamente a la exmujer de Ponce, no duró mucho en sus stories de Instagram y terminó borrándola, aunque fue captada por varios medios de comunicación.

No es la primera vez que Villamor protagoniza una polémica relacionada con Paloma Cuevas en las redes sociales. El mes pasado, un mensaje de Paloma apareció en una publicación de Genoveva Casanova promocionando una entrevista en la Casa de México de España. Allí un usuario mencionó a Paloma preguntándose sobre las explicaciones que la empresaria española podría dar a sus hijas sobre la presunta relación con Luis Miguel que alimentó los tabloides este verano y que ella negó tajantemente. También se mencionó a su ex Enrique Ponce.

La sorpresa llegó cuando supuestamente Paloma Cuevas, desde su cuenta oficial verificada, contestó con contundencia. "Si su exmarido lleva años con una cría (haciendo referencia a Ana Soria). Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti".

A pesar de todo, Cuevas desveló en la crónica rosa de Es la mañana de Federico que se trató de una suplantación de identidad que puso en manos de sus abogados. Es, en todo caso, se trata de un "delito informático en el que te haces pasar por Paloma Cuevas. Esta empresa se dedica en concreto a eso. No es fácil, no obstante, localizar ese rastro. Pero está denunciado y controlado. Incluso la presunta novia de Luis Miguel ya lo ha borrado porque se había creído que era verídico", aseguró entonces Beatriz Cortázar.