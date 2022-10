Hola vuelve a erigirse como portavoz de Paloma Cuevas y publica dos páginas de texto para anunciar que no ha dicho lo que dicen que ha dicho. Según la revista, "no ha hablado con nadie sobre su amistado con Luis Miguel ni sobre nada. Ni con un periodista mexicano, ni con un periódico español, ni en un foro de Instagram, ni siquiera con sus amigos o en su ‘círculo más cercano’.

Puestos en contacto con ella, asegura Hola que su respuesta es "No quiero hablar de mi vida privada". Una afirmación que apoya la publicación, que asegura que Paloma no tiene la obligación de desmentir nada.

Después explica lo bien que se llevan la ex de Ponce y el cantante y lo mucho que se conocen, y concluye el artículo aportando lecciones de Periodismo: "Habrá que esperar a que el tiempo haga la labor del periodista que no expande rumores, sino verdades; el que tiene paciencia y no se precipita. El que acaba, siempre, contando la verdad".

Recrear el festival del delito, el sueño de Íñigo Onieva

Asegura Lecturas que el ex de Tamara, Íñigo Onieva, tenía un sueño que ahora va a ser difícil de llevar a cabo: recrear en España el Festival Burning Man, el mismo en el que le grabaron besando durante cuatro segundos a otra mujer y que provocó la ira de Tamara.

La revista recorre la biografía de Onieva en este certamen. Su primera vez en el desierto de Nevada fue en la edición de 2018. "Impresionado por todo lo que vivió allí quiso replicarlo en España y así creo Future Is Now, una empresa orientada a la celebración de festivales". Incluso llegó a encontrar el escenario apropiado: el aeródromo Marugán de Segovia. Su desliz seguramente ha echado por tierra sus anhelos.

Tamara llora y su hermano Julio presume de amor

Hola da cuenta de la felicidad que está viviendo Julio José Iglesias Júnior, hermanastro de Tamara Falcó por parte de madre.

En una entrevista exclusiva, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler anuncia que ha encontrado a "su alma gemela": una modelo brasileña que de perfil se diferencia poco de la anterior modelo con la que compartía su vida, Charisse. Ésta se llama Vivi y ya conoce a su suegra y a sus cuñadas, Ana y Tamara.

Julio José también se moja sobre el drama amoroso que está viviendo su hermana. "Íñigo Onieva ha perdido a una mujer maravillosa. Tamara merece otro tipo de hombre que esté a su altura en cuanto a sentimientos y bondad", aclara.

Rosa Benito, próxima víctima de Rocío Carrasco

Lecturas, convertida en el brazo armado de Rocío Carrasco desde que decidiese contar su versión de su vida, arremete ahora contra su tía Rosa Benito.

"Rosa Benito, al límite. Todo lo que puede perder por la denuncia de Rocío Carrasco", reza el titular, que luego se amplía con una información en la que la publicación recoge la última amenaza de la hija de la Jurado. "Rocío se querellará contra su tía por haberla acusado de falsedad documental y por ello se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel y una multa económica que podría devolverla a la ruina".

La revista ha hablado con "fuentes cercanas a Carrasco" (se pueden imaginar quién) que confirman que no hay posibilidad de acuerdo previo a la querella: Rociito "va a llegar hasta el final". Para algo se define a sí misma como "querulante" (según la RAE, es un adjetivo usado en medicina (delirio paranoico) "Que lleva a la persona que lo padece a sentirse ofendido y tener la necesidad de exigir a la reparación de las injusticias o perjuicios que cree haber sufrido"). La respuesta de Rosa en Es La Mañana de Federico no puede ser más divertida: "He pedido la prisión de Fontanars dels Alforins porque está cerca de Alicante".

Después, bucean en su declaración de bienes y publican qué propiedades posee Rosa Benito y cuáles puede perder si su sobrina la gana en los tribunales.

Mientras, en Semana, su prima Rosario Mohedano reconoce que cada día se sorprende más con las declaraciones de Rocío, aunque, una vez más, muestra que tiene buen corazón: "Hace tres meses que no hablo con ella pero quiero su bien".

Rocío Carrasco se deshace de la herencia

Publica Semana en exclusiva que Rocío Carrasco ha vendido el último inmueble que le quedaba de la herencia de su madre, que no debía tener mucho valor sentimental para ella en vista de su desentendimiento.

La heredera universal de su madre se ha deshecho de la finca El Administrador, el espacio en el que sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, "pasaron los años más felices de su matrimonio" hasta su separación en 1989. Cuenta de hecho Semana que "era un lugar muy especial para la cantante" y que por eso se lo dejó a su hija, que, al parecer, no lo tenía en tan grande consideración.

La propiedad llevaba varios años abandonada y tras varios intentos frustrados y una rebaja "más que considerable" de su precio inicial, dos millones de euros, habría sido vendida por Rocío por entre 600.000 y 800.000.

‘Diez Minutos’ duda de la relación de Olga Moreno

Diez Minutos lleva a portada unas fotos de Olga y Agustín durante una jornada de compras y pone en duda la pureza de su relación.

Según la revista, "llevan poco más de un mes juntos y ya no se esconden, sin embargo muchos dudan de la veracidad de este sorprendente amor entre representante y representada". Según Diez Minutos, cuando no están siendo grabados muestran una actitud muy fría. Y pocas pruebas más.

Cóctel de noticias

Carmen Martínez Bordiú reaparece en Madrid. La revista Semana ha fotografiado a la nietísima durante una de sus visitas a la capital. Carmen permanece retirada del foco mediático desde mediados de 2018. Vive en Portugal, donde sigue manteniendo una relación con el coach neozelandés Tim McKeague, 34 años más joven que ella.

El regreso a televisión de Ana Rosa, portada de Hola y Semana. Las revistas recogen su vuelta con mucho cariño.

Carmen Borrego, la "reina del mercadillo". La hija de Teresa Campos es una habitual de este tipo de comercios. Esta vez la retrata la revista Semana buscando gangas.

Laura Ponte se recupera de su trasplante de córnea. Hola ha hablado con la modelo, que llegó a perder la visión en un ojo debido a un herpes conjuntivo en el ojo izquierdo.

Hola Fashion junta en portada a Vickyfede con Eugenia Silva con motivo de la celebración del décimo aniversario de la revista Fashion. La sobrina del rey acudía en calidad de premiada: ha recibido el galardón Talento 2022 por su aportación a las nuevas generaciones de la moda. Lo mejor del reportaje, el anillo que luce en el dedo: una joya que perteneció a Ena de Battemberg y que ahora está a la venta. La decadencia.

Kiko Hernández, muy bien acompañado, según Lecturas. La revista lleva a portada una foto del colaborador de Telecinco (y de Diez Minutos) en la que se le ve junto al actor Fran Antón, con el que compartía escenario e incluso beso en la boca en su última función teatral. Según la revista, Kiko ha pasado por quirófano para hacerse un implante de pelo y presenta un rostro más rejuvenecido. Lo que resulta extraño de la información es que insinúen algo que no aclaran en un medio normalmente portavoz de Sálvame, el programa al que Kiko no ha vuelto en dos meses.