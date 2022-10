Rocío Carrasco responde al "semen de fuerza" de Ortega Cano y formula una amenaza

Rocío Carrasco reapareció en el plató de En el nombre de Rocío una semana más, y lo hizo entre amenazas a Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado intentaba subirse así al rebufo mediático provocado por la entrevista del diestro a Ana Rosa Quintana y levantar así los alicaídos índices de audiencia de la segunda temporada de su docudrama. Lo hizo, naturalmente, amenazándole con una nueva demanda.

Es cierto que Ortega Cano tampoco se mostró discreto tras meses de silencio. Acusó a Rocío Carrasco de haber vertido "continuas infamias y descalificaciones, retorciendo la verdad hasta extremos inigualables" en su docuserie. "Una conducta llena de vileza y odio" que el viudo ha puesto en manos de sus abogados para "que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira".

Naturalmente, Rocío Carrasco no podía hacer otra cosa que responder a unas declaraciones "vergonzosas", desafiando directamente al torero y amenazándole ella misma con otra demanda.

Rocío Carrasco responde a las palabras que Ortega Cano dedicó a Ana María Aldón

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/9YQi0ZXNsy — Telecinco (@telecincoes) October 10, 2022

"No sé si me va a denunciar. Ortega Cano, maestro, si no inicias tú el procedimiento, lo voy a iniciar yo. Si no inicia él un proceso para que pueda explicarme lo haré yo", dijo aparentando seguridad en sí misma. "Presentando en el juzgado todo lo que tengo, incluso los manuscritos de mi madre. No voy a decir cuántos son para no darle pistas a su abogado. Él ha dicho que ha dado órdenes a sus abogados para que tomen medidas. Digo yo que cuando termine la serie documental ya tendrán bastante contenido".

Rocío cree que todo lo dicho "se puede demostrar" acusando a Ortega de odio: "Odio son esas caras, esos levantamientos de mano, esos mandar a mamarlas. Yo no tengo odio".

A Rocío también le dolió que Ortega recordase lo influido que está por su marido, Fidel Albiac: "Cuando el señor Ortega Cano dice que estoy asesorada por mi marido, quiero explicar que estoy asesorada por un penalista, Javier Vasallo". "Y de esta, el que es mi marido, que te ha librado de muchas, esta no te la evita. Dice que está muy preocupado por mí. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando sabías cómo estaba? Ahora estoy bien y no necesito ni tu preocupación ni la de nadie.

Sobre el "semen de fuerza"

Rocío Carrasco también ha comentado la propia entrevista de Ortega Cano con Ana Rosa y su ya polémica expresión de "semen de fuerza", pidiendo a Ana María Aldón un nuevo bebé.

Al respecto, Rocío ha considerado que el torero "tiene una obsesión por la virilidad" y ha recordado frases supuestamente dichas a su madre: "Le voy a recordar a Ortega Cano una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre? Eso de la virilidad ya me suena".

"Si te dicen que le mandes un mensaje de amor a tu mujer, para decir eso mejor cállate. Ten respeto por las mujeres que tienes al lado, que no las has respetado. Tienes una obsesión muy mala. La virilidad no está en la fuerza de tu semen, la virilidad es el amor y el respeto que se tiene a las mujeres