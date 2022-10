Silencioso regreso de Rosa Benito a Telecinco: "Ortega ha metido la pata"

Rosa Benito regresó este lunes a Telecinco después de varias semanas de ausencia. Una silenciosa vuelta que se vio eclipsada por la de Ana Rosa Quintana, que apareció de nuevo en su programa después de once meses de tratamiento contra el cáncer de mama. "He llorado de alegría al verla tan positiva, dándole un mensaje tan bonito a la gente porque hoy habrá muchas personas que habrán recibido el mismo mensaje que ella recibió hace 11 meses. La gente que esta pasando un momento tan difícil, ver a alguien que tiene voz, tan positiva y fuerte...", ha dicho Rosa Benito en visiblemente emocionada en Ya es mediodía al hablar sobre Ana Rosa, acordándose también de su cuñada Rocío Jurado.

La llegada de Rosa también coincidió con la surrealista entrevista que ofreció Ortega Cano en el matinal de Telecinco donde aclaró su situación sentimental con Ana María Aldón. Entre otras cosas el torero aseguró que sigue enamorado de su mujer, pero que ella ya no le quiere: "Igual es que estoy muy mayor", dijo, antes de declararse a la diseñadora con una inesperada frase: "Mira, te prometo, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando mi cariño. Vamos a juntarnos y querernos", decía el ex torero dejando atónita a la presentadora.

Rosa Benito considera que Ortega "ha metido un poco la pata" y no ha estado bien asesorado para la entrevista: "Lo quiere decir de la manera taurina pero no lo dice bien. Él mismo se va a dar cuenta de que no está bien. Primero tendría que arreglar las cosas con su mujer, porque el mismo reconoce que Ana María no le quiere. A lo mejor ha parado los pies a su familia en la intimidad".

A quien no ha hecho referencia Rosa Benito en su regreso a la televisión es a su sobrina Rocío Carrasco. Los constantes ataques en el documental En el nombre de Rocío han terminado por colmar la paciencia de la colaboradora, que no está dispuesta a que se siga manchando el nombre de sus hijos y de Amador Mohedano. Tampoco hizo referencia a la amenaza de Rocío Carrasco de demandarla a raíz de la publicación de unos tuits en los que ponía en duda la fiabilidad de los documentos y las facturas que se están mostrando en el espacio producido por La fábrica de la tele.