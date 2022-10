Carmen Alcayde se separa de su marido tras 30 años juntos y 3 hijos

Carmen Alcayde ha confesado en Sálvame vivir un momento doloroso. En una entrevista con Jorge Javier Vázquez ha revelado que acaba de separarse de su marido Eduardo Primo tras 30 años de relación y 19 de matrimonio.

Muy nerviosa y entre lágrimas, -ellas misma calificó su estado de "jodida"- Carmen Alcayde asegura que ha sido una decisión "meditada, difícil, pero acertada", asegurando que no habido terceras personas ni "deslealtades".

"Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos".

La mejor etapa del matrimonio ha terminado, pero Carmen aclaró que sí ha habido buenos años y momentos. "He vivido una vida con él... Hemos disfrutado, hemos viajado... Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años".

Relacionado Carmen Alcayde se enfrenta a Sálvame tras destapar su escándalo sexual

Preguntada por su anillo, aseguró habérselo quitado porque "se lo quitó la otra parte y entonces pensé que era el momento".

"No hay buenos y malos, solo diferentes, no estábamos conectados y creo que vamos a ser más felices separados, mis hijos también", dijo a Jorge Javier.

¿Y cuál es el futuro de Carmen Alcayde, que cuenta con el apoyo de todos sus compañeros de Sálvame?"Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla".