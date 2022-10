Ortega Cano explica su "semen de fuerza" y revela la reacción de Ana María Aldón

El "semen de fuerza" de Ortega Cano ya está generando consecuencias. El torero ha tenido que pedir perdón y explicar sus palabras en la entrevista de Ana Rosa Quintana, un momento televisivo para el recuerdo que ha sido duramente criticado por Rocío Carrasco y otros.

"Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", dijo Ortega Cano, que no obstante reconoció la grave crisis matrimonial con Ana María Aldón durante la misma intervención.

El surrealista momento televisivo -así lo definió la propia Ana Rosa- ha seguido resonando y el torero se ha decidido a pedir perdón públicamente, apelando al "sentido del humor" pero, de todas formas reculando en sus afirmaciones.

"Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y bueno, lo dije, pero sin mala fe por supuesto y pido disculpas a aquellos que no les haya gustado... lo siento", dijo un afectado Ortega Cano, que parece que encara ya los momentos finales de su matrimonio.

Y es que la propia Ana María ha respondido con silencio a su mano tendida, aunque según el propio Ortega no se haya sentido ofendida por lo que "en definitiva es una broma". "Pero vamos, ni lo tenía pensado ni una cosa parecida, pero bueno. Lo hecho está hecho pero pido disculpas", dijo a los reporteros.

Además, Ortega ha querido responder a las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco asegurando que tiene una "obsesión muy mala" con la virilidad y que la virilidad es respetar a las mujeres, no lo que hace él: "Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar nada sobre eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho" ha apuntado dolido.

La verdadera respuesta de Ana María Aldón

Ana María, no obstante, está reservando su respuesta para el programa de Telecinco donde colabora, Fiesta, conducido los fines de semana por Emma García. Ana María Aldón, ojiplática, rompe su silencio tras la polémica declaración de amor de Ortega Cano. Con ellos precisamente vio la entrevista de su marido, y con ellos la comentará el fin de semana. Se la pudo, eso si, ver ojiplática y estupefacta.

Ana María en Fiesta | Mediaset

Según han contado en El programa de AR, Ana María ha contado a sus más cercanos que se ha tomado como una ofensa que Ortega trate su crisis matrimonial de esta manera cuando se está hablando de la etapa final de un matrimonio, y ha deslizado que el diestro no ha sido sincero en su entrevista.

Pero, además de la sorpresa, ha habido lágrimas y dolor en la gaditana, que no ha dudado en confesar que "lo mejor que podría pasar es que cada uno tomase su camino y nos respetásemos".