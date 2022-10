Vivi Di Domenico, la brasileña que ha seducido a Julio José Iglesias

Julio José Iglesias apareció esta semana en la revista ¡Hola! presumiendo de nueva pareja, Vivi Di Domenico. No obstante, no son las primeras imágenes del cantante con la modelo brasileña, ya que este mismo verano fue captado con la joven cuando aún no se habían introducido oficialmente a la prensa y el público.

Viviana di Domenico es la nueva pareja de Julio José después de que en febrero de 2021 éste anunciase su separación de la también modelo Charisse Verhaert. Con esta nueva relación da carpetazo definitivo a una unión de 16 años de los cuales fueron 8 de matrimonio.

Con la vida rehecha también en lo sentimental, Julio José fue captado por los fotógrafos a mediados de julio con Vivi en el aeropuerto de Madrid, a su regreso de vacaciones y tras pasar en nuestro país unos felices días acompañados de la familia.

Fue tan solo unos días después de la boda de su primo Álvaro Castillejo cuando el hijo de Julio Iglesias disfrutó de unos días de playa y desconexión en compañía de su nueva pareja.

El joven, por aquel entonces, todavía pretendía mantener a su pareja en el anonimato, intenciones que ya han desaparecido tras su presentación en sociedad en la revista ¡Hola!. "Un poquito de discreción, un poquitito", aseguraba entonces con la mejor de sus sonrisas.

Ahora el cantante y empresario se muestra más abierto, calificando a Vivi, con la que lleva saliendo cinco meses, como "su alma gemela" mientras posa en la publicación semanal.

¿Y quien es ella? La modelo brasileña tiene su residencia habitual en México, pero la relación con Julio José va viento en popa. Ambos planean vivir juntos y, de hecho y tal y como publica ¡Hola!, ya conoce a la familia del cantante.

Entre los planes de Julio José figura ser padre: "Deseo que con Vivi vaya todo bien y podamos formar nuestra familia. Quiero ser padre. Es una experiencia que no me gustaría perderme", por lo que todo parece ir en serio con su nueva pareja.