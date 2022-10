Ana María Aldón sentencia a Ortega Cano: "Siento vergüenza y bochorno"

Ana María Aldón acudió al plató de Emma García en Fiesta para comentar la sonada entrevista de Ortega Cano con Ana Rosa Quintana el pasado lunes. Y allí se manifestó poco menos que horrorizada por las palabras de su marido, que acuñó el término "semen de fuerza" para pedirle otro hijo.

Aldón dio así continuidad a una separación que lleva rumiando meses pero que nunca parece acabar de llegar. Lo que da la oportunidad a la mujer de Ortega Cano de prolongar su presencia en platós para criticar a su marido y el resto de la familia.

"Falta coherencia entre lo que se dice y se hace, entre lo que se hace en público y se hace en privado", dijo, asegurando que hubo "momentos en los que sentí vergüenza y bochorno". "Hoy siento que soy humana y que los demás también lo son, los demás se equivocan, yo también me equivoca".

"Yo creo que estaba muy nervioso desde el principio y creo que llegó un momento que se sintió que estaba con amigos y lo soltó como si fuese una broma mala", consideró muy duramente sobre su marido.

Ana María Aldón aseguró también que, pese al perdón público de Ortega, a ella aún no le ha dicho nada. "A mí no me ha pedido disculpas, no necesito ya nada, no pido nada ni espero nada, ya no. Lo he dicho muchas cosas", asegurando que "él se dio cuenta, tarde, y se sintió mal. A mí no me lo ha pedido, pero públicamente ha pedido perdón".

Y, contestando a su todavía marido, dijo también que no se le pasa por la cabeza ser madre con él. "Desde luego no compartimos intenciones", dijo tajante. Y, en definitiva, le anuncia un amargo trago que todavía le queda por pasar, asegurándole que ya no hay vuelta atrás en su matrimonio: "A lo mejor después de esto lo tiene más claro él también".

"Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno o Ana Rosa Quintana, porque estoy en un momento que o es ya o no es nunca", dijo, dando la puntilla a su marido.

La presencia de Rocío Jurado

Ana María considera que no se le ha dado su sitio en la casa de Ortega Cano y ha aclarado que nunca quiso borrar del mapa el recuerdo a la cantante Rocío Jurado: "yo he sido muy generosa porque ella ha dejado una huella muy grande para todos y yo no eh tratado borrar la huella de nadie, pero sí quiero que mi huella se quede. Con el paso del tiempo te das cuenta de que mi huella, pisas y no se queda".

La colaboradora ha aprovechado también para zanjar el tema de la presencia de Rocío Jurado en esa casa y ha explicado que "no son los cuadros, hay otras cosas que me parten el alma". Y es que, escuchando a su marido se da cuenta que no le valora: "yo realmente me doy cuenta del poco valor que tengo, yo sé lo que yo valgo".