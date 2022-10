Kiko Hernández habla por primera vez sobre su relación con Fran Antón

Durante los últimos años Kiko Hernández había conseguido mantener su vida privada alejada de los platós de televisión a pesar de trabajar en un programa como Sálvame, donde la intimidad de los colaboradores forma parte de sus contenidos. Sin embargo los rumores que lo relacionan con Fran Antón, actor y compañero de trabajo en su obra de teatro, no han dejado de sucederse y ni siquiera en su programa han pasado por alto estas informaciones.

Esta semana Kiko Hernández regresó de sus vacaciones totalmente renovado: se ha realizado un trasplante de pelo y ha comenzado a cuidar su imagen en el gimnasio. Un cambio que sus compañeros relacionan son su posible relación con el intérprete, algo que el colaborador negó, asegurando que en estos momento "no tiene novio, ni novia": "Todo es mentira. Estoy en el mercado".+

"Estos meses he estado con mi familia y trabajando en la obra. Él es el director de la obra y cuando hemos visto esto nos hemos reído", dijo Kiko haciendo referencia que simplemente son amigos y compañeros de trabajo. "Él es una persona anónima puede que esto le afecte. Trabajamos juntos", añadió el colaborador afirmando que no son ni siquiera amigos íntimos. "Ojalá pudiera venir hoy aquí y decir: '¡señores estoy enamorado!, pero no es así".

Sus negativas no convencieron a Jorge Javier Vázquez que desveló en exclusiva que Kiko y Fran habrían viajado juntos a Buenos Aires. Algo que según el tertuliano fue fruto de la casualidad: "Él estaba con otras personas y yo con mi familia. Coincidimos allí y fuimos al teatro juntos". Además, Kiko confesó que durante el tiempo que lleva en el programa de Telecinco solo ha tenido dos parejas, pero que en este momento está soltero.