Amaia Montero preocupa a sus fans con su última foto: "Me siento destruida"

Amaia Montero ha publicado un par de fotografías en Instagram que han alarmado a sus seguidores, tanto por su aparente estado de salud como por los mensajes que las acompañan. La cantante, muy querida entre el público, compartió la misma foto en blanco y negro dos veces en la que aparece completamente despeinada y sin maquillar con cara de aparente tristeza.

Aunque en un principio sus fans se lo tomaron como una broma, las palabras de la artista despertaron mucha preocupación. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se preguntó. En la otra publicación, un usuario de Instagram le preguntó cómo se siente, a lo que ella respondió "destruida".

Se trata de una imagen que no es nada habitual en la artista, ya que en todas suele aparecer sonriendo y radiante, contando su día a día y hablando de lo que disfruta componiendo. Ella misma confesó que no se trata de ningún hackeo, aunque esta enigmática foto no ha hecho más que preocupar a los seguidores.

No es la primera vez que la excantante de La Oreja de Van Gogh llama la atención de esta manera. En 2018 tuvo un regreso a los escenarios bastante caótico y recibió multitud de críticas. Hubo asistentes que llegaron a acusarla de estar "borracha" o "medicada". Días después de estos tropiezos, Amaia volvió a provocar revuelo por dos misteriosos mensajes que escribió en las redes sociales.

Primero publicó en Twitter un mensaje que simplemente decía: "The game is over" ("el juego se acabó"). Horas después subió a esta misma red social una foto de uno de sus discos de platino con La Oreja de Van Gogh junto al texto: "Empezando a despedirme y empezando por el principio".