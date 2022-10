Antonio David Flores desvela a esRadio que estudia tomar "medidas legales" contra Irene Montero

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para analizar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo las palabras de Irene Montero alabando el docudrama de Rocío Carrasco concebido como herramienta para los postulados de su ministerio de Igualdad a costa de la figura de Antonio David Flores.

"Están estudiando en su despacho qué medidas legales van a emprender contra Irene Montero", dijo Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, sobre la reacción de Antonio David Flores a las palabras de la ministra de Igualdad en un podcast.

Un docudrama, En el nombre de Rocío, en el que se acusó a Antonio David de maltrato pese a haber sido desestimada la demanda de Rociíto en los tribunales. "Las juezas en tres instancias sucesivas han dicho que no hay ninguna prueba y que no hay nada que ver. Y que esta señora se sienta estresada o con ímpetu económico porque debía dinero a Hacienda, no hay justificación de que esto se deba a mi ex e hace veinte años, dijo al respecto Federico Jiménez Losantos.

"Me habían dicho que tenía que verlo porque iba a haber un caso de violencia de género y joder, dije ‘obviamente tengo que verlo’ pero no tenía ninguna información previa ni sabía cómo iba el programa", dijo Irene Montero en el podcast Menudo Cuadro, de la plataforma Podimo.

La ministra, por tanto y según Federico Jiménez Losantos, "miente como una bellaca porque fue su ministerio el que organizó el espectáculo grotesco. La prueba es que el fin de fiesta fue la aparición de su ministerio montando el pollo y atribuyendo un delito a alguien que la justicia ha rechazado en toas las instancias de violencia de género. Alguien que no es que no es que sea inocente es que la querulante no tiene derecho a juicio".