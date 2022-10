El programa En el nombre de Rocío ha intentado remontar sus mediocres datos de audiencia con nuevos testimonios que apoyan el relato de su protagonista, Rocío Carrasco. Esta semana ha contado con la visita de Mili Pineda, exasistenta de la casa de Montealto, residencia durante años de Rocío Jurado y José Ortega Cano donde se vivieron los capítulos más tensos entre el Rociíto y su por entonces marido Antonio David Flores.

Según el testimonio de la trabajadora, fue testigo de los malos tratos del exguardia civil a la hija de la 'más grande': "Le llevaba la cabeza metida por la escalera, la pretendía estampar para el tablado", dijo, asegurando que Antonio David "maltrató" durante años a la madre de sus hijos. "En una ocasión la cogió del cuello, la agarró del pelo, mientras ella le pedía que la soltase", relató, apoyando así el relato de Rocío Carrasco en Rocío: contar la verdad para seguir viva. En aquel momento Antonio David pedía explicaciones a Rocío sobre José Parra, el hombre con el que pensaba que le había engañado.

"Rocío Carrasco sufrió mucho. Yo he visto al 'ser' arrastrar por los pelos a Rocío Carrasco. Yo fui testigo de eso. Yo tuve que meterme en medio y mi marido también. Yo sé lo que sufrió ella allí", dijo, señalando sin pruebas a Antonio David Flores, quién ya anunció que tomará medidas legales contra todos aquellos que vuelvan a insinuar que dio "mala vida" a Rocío.

También aseguró que fue testigo de las crisis matrimoniales entre Ortega Cano y Rocío Jurado. "Ortega iba y venía de la casa y eso la señora no lo podía aguantar". Afirma que en más de una ocasión, le pidió que llamase a la abogada Ana Iglesias, para que preparase los papeles del divorcio: "Estaba cansada, ella me lo contaba (…) Yo he vivido de cerca muchas cosas y Rocío si me necesita aquí estoy (en el caso de tener que ira juicio). Rocío Jurado me quería mucho y siempre estaba yo con ella, hablábamos mucho y los últimos tiempos de su vida me dijo ‘mi hija me necesita y si yo no estoy, cuida tú de ella, está ahí para ella".

En un momento de la noche, Kiko Hernández preguntó a Rocío Carrasco sobre el documento que le pidieron en el juzgado su hermana Gloria Camila y en el que se hacía referencia a José Ortega Cano. Un manuscrito que nunca ha salido a la luz y que estaría escrito de puño y letra por Rocío Jurado: "¿Es cierto que el escrito empieza: ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha dado la primera hostia’?", preguntó el colaborador dejando estupefactos a sus compañeros. Una pregunta que Rocío no quiso contestar: "Es un tema donde no voy a entrar, hasta que no tenga que entrar y donde tenga que entrar. Él tiene el mismo papel que yo, porque yo lo entregué en sede judicial y a su abogado se le dio una copia. La próxima vez que vaya a una entrevista, que tengan lo que tienen que tener y se lo pregunten"

Una delicada información que Kiko Hernández ha asegurado que le viene de una fuente extremadamente fiable y cuyo testimonio ha servido también como apoyo a la docuserie En el nombre de Rocío. Hay que recordar que durante los últimos meses el colaborador se ha convertido en uno de los grades defensores de la hija de Rocío Jurado, tanto dentro como fuera de los platós, ya que se les ha podido ver juntos disfrutando de divertidas veladas junto a otros televisivos como Terelu Campos o Belén Rodríguez.