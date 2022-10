Kiko Hernández y Marta López rompen su amistad tras 20 años por Olga Moreno

Kiko Hernández y Marta López habrían roto su amistad de 20 años. Así lo ha confirmado el colaborador de Sálvame tras conocer la opinión de Marta sobre las fotografías publicadas la semana pasada del colaborador con Fran Antón.

Kiko Hernández, siempre celoso de su privacidad, ha estallado en directo y arremetido duramente contra Marta López. "Qué bonito lo de Marta", ha dicho decepcionado, tras escuchar que ésta comentaba que apenas sabe nada de la vida de su amigo.

"Ahora mismo yo creo que no somos amigos, hace tiempo que no comparto nada con ella. Ha habido una ruptura", dijo Kiko convencido. "Antes éramos muy amigos ahora no es que sea enemiga mía, pero no amiga", dijo Kiko, que es el padrino de los hijos de Marta López.

De alguna manera la figura de Olga Moreno aparece en a ruptura de esta amistad. "Esto data de cuando ella entró en Supervivientes, me llamó un día y me dijo 'vamos a quedar para prepararme' para el reality y que le diera varios consejos. Entre ellos le dije 'no le lamas el culo a Olga Moreno todo el concurso', porque ella ya estaba con lo Rocío Carrasco y a partir de ahí desbocada".

Kiko Hernández en Sálvame | Telecinco

Esta amistad a prueba de bombas está tocada, y para Kiko, "no somos tan amigos como antes y aunque me preguntase le mandaría a la mierda", dijo duramente en relación a lo que saben de sus parejas mutuas.