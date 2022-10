Jorge Javier ofrece su púlpito a Patricia Donoso en 'Sálvame' para destruir a Ortega Cano

Patricia Donoso compareció de de nuevo en Sálvame para ofrecer nuevos detalles de su presunta relación con Ortega Cano. Unas declaraciones que vuelven a poner en jaque a una familia en crisis y al extorero, que amenaza de nuevo con acciones judiciales en medio de su crisis con Ana María Aldón.

Me gustaría saber por qué niega las cosas. Eso me hace decir ‘hasta aquí hemos llegado’. Si está cuestionando mis palabras, yo voy a demostrar que sí, dice Patricia Donoso, de la que Colate Vallejo-Nágera ha asegurado que es una impostora.

Dispuesta a "contarlo todo"Donoso contó a Jorge Javier Vázquez durante la entrevista cómo fue su flirteo con Ortega durante un viaje en el AVE. "Él me dice que se quiere venir a mi finca. Llama a Ana María y le dice que busque el teléfono de unos amigos de Ciudad Real… quería una coartada para bajarse en Ciudad Real y ya estábamos en Puertollano".

Asegura Donoso que el diestro incluso le metió mano debajo de la falda y que, precisamente por su manera de comportarse, ella misma freno la "historia" que podría haber habido entre ellos. No obstante, sí hubo algo entre ellos. "Me he enrollado con Ortega Cano en España en una feria del Rock o de Sevilla, no me acuerdo. No nos acostamos, él no estaba casado en ese momento, viviendo con Ana María embarazada".

Dijo que la cosa no continuó porque "íbamos el y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser".

Naturalmente, Donoso dio la razón a Rocío Carrasco en su entente contra Ortega Cano. Lo hizo ante un satisfecho Jorge Javier Vázquez, erigidlo el mayor defensor dela hija de Rocío Carrasco. "No me extraña lo que se está contando de él. Si lo han dicho, será porque es así… Son temas muy delicados".