Shakira lanza más dardos a Piqué en su nueva canción: "Me dejaste por tu narcisismo"

Poco a poco se conocen pinceladas del nuevo disco que prepara Shakira y que tendrá como tema principal la ruptura de Gerard Piqué y el dolor que arrastra desde hace meses. Tras el éxito que cosechó el pasado verano con ‘Te felicito’, la artista colombiana acaba de lanzar ‘Monotonía’ junto a Ozuna, una canción plagada de mensajes a su expareja y padre de sus hijos y con un impactante videoclip.

"Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", dice la letra de la canción. Shakira se refiere a la distancia que se generó entre ellos en los últimos momentos de su relación, donde apareció también una tercera persona. "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", canta.

"Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud (...) Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando Este amor no ha muerto pero está delirando. Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios", escribe la artista.

En el vídeo musical, Shakira recibe un disparo de un hombre armado con un bazuca que le abre un agujero en el pecho y hace que se le salga el corazón. El asesino, al que no se le ve la cara, va vestido con una sudadera blanca y pantalones grises, la misma ropa que Piqué utilizó en el videoclip de ‘Me enamoré’ cuando todavía estaban enamorados. El vídeo prosigue con Shakira caminando por la calle con el corazón en la mano y el pecho abierto, una metáfora de su estado actual.

‘Monotonía’ fue estrenado el miércoles y ya se ha convertido en lo más visto de Youtube con casi 9 millones de visualizaciones y alcanzando el número 1 de iTunes en 10 países latinoamericanos. "¡Gracias a toda mi gente! Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo", escribió Shakira en sus redes sociales para agradecer el apoyo.

Mientras la artista se refugia en la música, trata de lidiar con el dolor por la ruptura y las diferencias con Piqué por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. La artista y el futbolista siguen sin llegar a un acuerdo y su último encuentro fue del todo menos distendido. A pesar de la ausencia de Shakira, la tensión fue la protagonista porque siguen manteniendo posturas encontradas en lo que al lugar de residencia de sus hijos se refiere.

Aunque la negociación no ha llegado a buen puerto, no está rota, sus abogados volverán a reunirse para seguir puliendo los puntos principales del acuerdo y para evitar algo tan desagradable como iniciar una batalla legal e ir a juicio por la custodia.