Una nerviosa Tamara Falcó apuesta por la fe mientras ignora los planes de Íñigo Onieva

Nueva aparición pública de Tamara Falcó, esta vez en el pregón del Domund 2022 que sirve de celebración a ls 200 años de promoción de las misiones. Un nuevo evento religioso que llega tras la peregrinación de la marquesa de Griñón a Lourdes y su polémico discurso en el Congreso de las Familias de México, en los que Tamara se ha refugiado tras su ruptura con Íñigo Onieva.

Un poco nerviosa de subir al atril, y con dos folios donde tenía su discurso escrito, Tamara Falcó habló de su compromiso como creyente moviendo mucho las manos y tirando en un par de ocasiones el bolígrafo del atril. Síntomas de cierto nerviosismo que resulta comprensible tras las semanas de titulares, críticas y comentarios que ha sufrido la marquesa tras la ruptura de su compromiso.

Hay que recordar que en los últimos días todos sus allegados han tenido que defenderla y negar que sea homófoba, alegando que ella es tolerante y respetuosa con la sexualidad de los demás tras lo que aseguran fue una mala interpretación de sus palabras en México.

Además, Tamara tuvo que hacer frente a los rumores relativos a Íñigo Onieva, que estaría intentando recuperarla e incluso conservara el anillo de compromiso. Preguntas a las que respondió con el más absoluto silencio.

Eso sí, durante su discurso, Tamara quiso sacar su lado humorístico y habló de cómo dudó de si estaba en la familia correcta para ser cristiana practicante por la separación de sus padres: "El señor me había puesto en un sitio que no entendía absolutamente nada. ¿Qué hacía yo siendo hija del Marqués de Griñón, hija de Isabel Preysler? Mis padres separados, casados muchísimas veces. Pensé: Señor, ¿de verdad? ¿Qué hago aquí? Me tenías que haber puesto en una familia normal, cristiana normal y yo te serviría fenomenal", dijo con su naturalidad habitual.

Dando imagen de modestia, Tamara Falcó -que apostó por un traje de chaqueta de flores y una gabardina para la lluvia- aseguró que no era digna de tal reconocimiento mientras recibía un par de regalos y un enorme ramo de flores por parte de los organizadores del Domund 2022. Si algo ha quedado claro en las últimas semanas, es que Tamara Falcó sigue agarrándose a su fe para sobrellevar cada día.