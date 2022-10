Kiko Hernández abandona 'Sálvame' por una traición de los directores: "Hasta aquí, se acabó"

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los protagonista de la semana debido su comentada relación de amistad con Fran Antón, su compañero de teatro. Después de varios días de especulaciones sobre si existe algo más entre ellos, Sálvame elaboró un informe para evidenciar las contracciones del colaborador, incluyendo en él unas imágenes que hicieron que perdiese los papeles y abandonase el plató muy enfadado. Se trataba de un documento gráfico en el que aparecían sus hijas de espalda y pixeladas.

El espacio de Telecinco cortó inmediatamente la sección para salir en busca de Kiko con la intención de calmarle e intentar que no abandonase las instalaciones. Pese a que el programa insistió en que nunca han sacado la imagen sin pixelar de "las dos personitas" de su familia, Kiko se mostró muy disgustado con los directores: "Después de esa portada envié un comunicado para pedir respeto para ellas. Lo sabe la dirección y el productor de La Fábrica de la Tele, no hay nada más que decir (...) He entrado en todo, he sido generoso con el programa, he hablado todos los días. Podía no hablar como hacen otros colaboradores cuando les sacan algo, pero si se toca un tema que me duele digo hasta aquí, se acabó".

Pese a las insistencias de sus compañeros para que no abandonase el plató, Kiko se mostró tajante: "Lo de Fran no me importa, esto sí. Que no, que me voy. Hay límites que no paso (…) Esto no es ningún número, me voy a mi casa. Yo no hago lo de Anabel Pantoja de irme y no irme. Si esto va a ser así, quiero saberlo para no volver. ¿Podéis entender que es un tema serio?", dijo dirigiéndose al director David Valldeperas, quien finalmente se llevó a Kiko fuera de cámaras para abordar el tema en privado.

Minutos más tarde, el tertuliano regresó al plató dando explicaciones sobre lo ocurrido: "Hay errores que se cometen en la vida y posar con mis hijas en una portada fue uno de ellos. Yo estaba tan contento y feliz que quería enseñárselas a todo el mundo, pero a los meses me arrepentía de ello. Por eso no quiero ver aquí, en mi casa, donde me imagino que me quieren y me cuidan, ver ese error seis años después. Asumo que es un error mío, donde no se ve absolutamente nada, pero no quiero ver esa portada", dijo, haciendo referencia también a la portada que protagonizó junto a Mila Ximénez y Kiko Matamoros donde presentó a sus hijas.

Adela González, por boca de la dirección de Sálvame se comprometió a no volver a emitir ninguna imagen en las que están involucradas las pequeñas: "No volveremos a sacar esa portada, porque aquí se te quiere y porque se te protege. Ni esa portada ni ninguna de las fotos en las que ellas aparezcan. Es un compromiso del programa", concluyó.