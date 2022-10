Tamara Falcó, desaparecida de 'El Hormiguero', regresa para contar su experiencia religiosa

Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero tras su peregrinaje a Lourdes y la exclusiva de Hola relativa a su ex, Íñigo Onieva, que estaría pensando en recuperar a la marquesa de Griñón y de hecho conserva el anillo de compromiso de 14.000 euros con el que le pidió matrimonio.

Tras la ruptura del compromiso, una tormenta mediática esperaba a la pareja. Tamara Falcó vio cómo se filtraban unas imágenes de Íñigo con otra mujer en un festival de música en Estados Unidos, que según los rumores, sería solo una de las múltiples infidelidades cometidas por el joven.

"No os riáis, no es justo, iba con el uniforme de Hospitalidad... Y es muy práctico, porque es lo mismo que cuando estás en el cole que no piensas lo que te tienes que poner. Lo hizo un diseñador famoso, desde que empezó ha sido ese uniforme el que se lleva. La gente se lo presta pero yo, que soy una tiquismiquis, me lo he comprado. Volveré", dijo Tamara con su habitual buen humor sobre su uniforme de "enfermera" con el que ha sido fotografiada en Lourdes.

Y sobre la experiencia en cuestión, para ella ha supuesto "algo precioso, un descanso en estos momentos difíciles". Algo que recomienda a todo el mundo y que delata, de paso, lo que ha sufrido en las últimas semanas con el escándalo, la ruptura y la infidelidad.

El humor es, en todo caso, un recuerdo habitual de la marquesa. Esta misma semana durante el sermón del Domund aseguró que, pese a la fe, en ocasiones ha pensado estar en la familia equivocada. "El señor me había puesto en un sitio que no entendía absolutamente nada. ¿Qué hacía yo siendo hija del Marqués de Griñón, hija de Isabel Preysler? Mis padres separados, casados muchísimas veces. Pensé: Señor, ¿de verdad? ¿Qué hago aquí? Me tenías que haber puesto en una familia normal, cristiana normal y yo te serviría fenomenal", dijo con su naturalidad habitual.

Tamara, sin embargo, no comentó nada de los intentos de Íñigo Onieva por recuperarla. Tal y como comentó en El Hormiguero, programa donde trabaja y por tanto hace la mayoría de sus declaraciones personales, ella hace "terapia y según el tiempo marcado sigo en shock, luego vendrá la pena y la ira. Pero pena por lo perdido no, porque era una cosa que imaginas, y otra cosa es lo que era", dijo.

Íñigo Onieva intenta recuperar a Tamara

En lo que respecta a Íñigo Onieva, fuentes cercanas al ingeniero deslizan que está dispuesto a todo por recuperar la confianza de la hija de Isabel Preysler y retomar su relación, pero tal y como ha asegurado este jueves Beatriz Cortázar, "Tamara no quiere saber absolutamente nada de Íñigo".

Un mazazo para el empresario, que continúa con su vida centrado en sus negocios sin aclarar ninguna de las informaciones que circulan sobre su estado anímico o su 'plan' para reconciliarse con la marquesa de Griñón. Serio y agobiado por la presencia de la prensa a las puertas de su casa, Íñigo coge su moto en silencio y evita confirmar o desmentir si va a 'transformar' el anillo de compromiso para conseguir el perdón de Tamara.