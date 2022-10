Alba Carrillo llamó a Vanesa Romero para advertirla sobre Santi Burgoa: "Es peligroso"

La revista Semana publicó el pasado miércoles las primeras imágenes de Vanesa Romero y Santi Burgoa como pareja. Después de una temporada disfrutando de la soltería, la actriz y el presentador han tenido varias citas románticas por Madrid que demuestran que lo suyo va viento en popa. Diez Minutos también publicó imágenes de la pareja paseando a la casi media docena de perritos que tienen entre los dos.

Hace poco más de un año que Santi Burgoa rompió oficialmente con Alba Carrillo, aunque en los últimos meses se les ha visto juntos, lo que había generado rumores de que se habían dado otra oportunidad. De hecho ella siempre ha tenido buenas palabras para el que fue su pareja, incluso reconoció que tenían intención de seguir siendo amigos. El motivo principal de su ruptura fueron los deseos de la modelo de ser madre, que no compartía el presentador y que al final acabaron pesando más que su felicidad juntos.

Sin embargo, la buena sinfonía entre la colaboradora y el presentador ha llegado a su fin tras salir a la luz su nueva relación con la actriz de La que se avecina. Sin disimular su enfado la ex de Feliciano López arremetió contra el periodista por no haberle contado las novedades sobre su vida amorosa y no cogerle el teléfono cuando llevaba un año "prometiéndole amor eterno" para que volviese con él.

Aprovechando su participación en el programa Ya es mediodía, la colaboradora confesó sentirse "tan dolida como indignada" y se mostró dispuesta a destapar la cara oculta de Santi. Una cara que ella misma desconocía "hasta hace poco". Y es que tal y como narró, horas después de publicarse en las revistas la historia de amor de su ex y Vanesa Romero, Alba recibió un mensaje de una chica que habría estado con él presentando mientras este ya había comenzado su relación con la actriz.

Esta chica, a la que identificó como B., le contó que también había estado con Burgoa mientras estaba con Alba, mostrándole una serie de pruebas y datos "que no dejaban lugar a dudas" y que le quitaron "la venda de los ojos": "Me siento engañada, súper triste, para mí Santi era como de mi familia y lo estoy pasando muy mal. Me ha salido una calentura y estoy mal del estómago" dijo Alba, desvelando que después de enterarse de la relación de Santi y B. decidió ir a la casa del periodista a pedirle explicaciones y escuchar su versión.

Destapando a Burgoa

Destrozada, B. decidió acompañar a Alba para que diese la cara delante de las dos. Al llegar al domicilio del presentador se encontraron el portal abierto y taparon la mirilla de la puerta para pillarle desprevenido. Burgoa les dio con esta en las narices: "Nos trató como basura", explicó la colaboradora. "No quiero saber nada de él pero hay que descubrir a este tipo de personas que son peligrosísimas".

Dispuestas a que el presentador "no haga daño a más mujeres", Alba y B. intentaron ponerse en contacto por teléfono con Vanessa Romero para advertirle del "modus operandi" de su novio: "Saltaba el buzón de voz y la pobrecita se estará enterando ahora. Debe estar angustiada (…) Si me quiere llamar le explico las cosas y le enseño las pruebas, pero de Santi no quiero saber nada más porque me siento estafada. Me duele como persona y no quiero saber más. Pero creo que como persona no me merezco lo que ha pasado y que no me dé una explicación".