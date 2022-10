Chenoa: "Me comí sola el cáncer hasta que mi madre se enteró"

Chenoa también quiso aportar su granito de arena a la celebración del Día de Cáncer de Mama con la ayuda de la firma Ausonia. Un evento en el que se dieron cita otros famosos como Marta Sánchez, Terelu y Almudena Cid, entre otras.

La mallorquina, hay que recordar, padeció esa enfermedad con tan solo 23 años. "Me enteré por una revisión rutinaria, fui sola y tuve la enorme suerte de que nada más detectármelo, me operaron, me quitaron absolutamente todo y no tuve que pasar por el proceso de las sesiones de quimio y radio. A pesar de eso, que ya hace más de 20 años, me siguen preguntando que cuándo voy a tener hijos".

"Todo esto me lo comí sola hasta que mi madre se enteró. En mi familia somos pocos y preferí ni molestar ni preocupar. A mí todo esto me ocurrió en el anonimato", cuenta sobre su experiencia con la enfermedad. "En el momento de decírmelo, al ir sola, ya no me enteré de lo que me dijo el médico", cuenta. Cuando escuchó la palabra "cáncer" desconectó y quedó en shock. "Al ir sola no se lo podía preguntar a nadie", contó sobre aquellos tiempos. "Todo esto fue cuando me hicieron una citología rutinaria", contó.

Con Marta Sánchez, Terelu, Almudena Cid... | Archivo

"A pesar de no poder tener hijos he criado a muchos niños al estar ayudando a sus madres. Aparte tengo sobrinos y también la hija de mi marido", cuenta al respecto de su vida familiar. Al preguntarle si la vida de casada le ha cambiado mucho comentó que es un proceso que ha sido muy natural. "La pandemia ha sido muy mala y los médicos están padeciendo mucho todo lo que ha ocurrido. Precisamente mi marido es urólogo y tiene que tratar a muchos pacientes con cáncer de próstata, que el hombre habla mucho menos de ello y en cambio la mujer sí lo hace con el de mama".

Sobre su profesión, Chenoa no olvida la música y, de hecho, dentro de poco publicará un nuevo tema. Seguirá compaginando con Tu cara me suena y con un recién estrenado programa de radio, un medio de comunicación que le gusta mucho y no es la primera vez que lo experiementa.

De la época de Operación Triunfo mantiene una buena amistad con Natalia, que también es su vecina y le pasa "tuppers" de comida ya que a ella le gusta mucho cocinar; con Gisela y también con Geno, a la que ve mucho cuando viene a Madrid. A los demás miembros les tiene un gran cariño pero no se ven. "Soy consciente de que ese reality nos cambió la vida a todos", dice.