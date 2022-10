"Ha sido Kiko Rivera el que ha dicho que Isabel Pantoja no vaya al hospital"

Irene Rosales se ha convertido en la portavoz de Kiko Rivera durante su estancia hospitalaria. Ella ha salido y entrado del centro sanitario y ha charlado con los periodistas apostados en la puerta interesados en su estado tras el ictus del pasado viernes.

Según Irene ha sido cosa de los médicos la decisión de que su madre, Isabel Pantoja, no vaya a verle. Pero en la crónica rosa de Es la mañana de Federico la periodista Beatriz Cortázar ha dado otro punto de vista al respecto: "Es una decisión de ellos, es Kiko el que ha dicho que no vaya. No sé si hoy cambiaran las cosas. No han sido los médicos. ¿Qué medico prohibe que una madre vaya a ver a su hijo?", dijo la periodista en esRadio.

Eso no quiere decir, sin embargo, que Isabel Pantoja no esté al tanto del estado de su hijo. "Ella sabe el estado de su hijo, el susto se lo dio ya. Le dan información pero se queda en la casa esperando. Y desde entonces no sé si habrá vuelto a Cantora porque no la ha visto nadie".

A lo largo del sábado y el domingo personalidades y familiares como Anabel Pantoja - con la que compartía una bonita imagen abrazándose - o Manuel Cortés han acudido al centro sevillano a visitar al joven. También íntimos amigos como Raquel Bollo y Luis Rollán, pero no a Isabel Pantoja, porque como ha explicado Irene la emoción de ver a su madre podría ser contraproducente en estos momentos, versión contradicha por Cortázar.

María del Monte ha optado por mandar un mensaje deseando que se recupere "pronto": "No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien".Su hermana Isa también acudió al hospital para informarse.

"Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%", ha escrito Kiko Rivera en Instagram este find e semana para tranquilizar a a la opinan púbica y sus fans.