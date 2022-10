Pasmo con Victoria Federica: su novio es "una persona de la alta sociedad madrileña" pero no Roca Rey

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la relación entre Victoria Federica y el torero Roca Rey, con el que viajó a Perú la semana pasada multiplicando todos los rumores de romance que ya se venían apuntando anteriormente.

Ambos han desarrollado una amistad que dura años, pero estos movimientos de la hija de la infanta Elena, junto a la reciente ruptura de Roca Rey con su novia Andrea Romero, dispararon los rumores de amor entre ambos.

Algo que ha negado en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, desvelando de paso una nueva exclusiva: "No hay relación entre Roca Rey y Victoria, pero no puedo decir la fuente".

Es más, y como parece, "ella ha ido allí como "groupie" y como hace también mucha gente del toro. Hay muchos toreos que tiene legión de seguidores", explicó la periodista en la crónica rosa de esRadio.

Pero he aquí que eso no significa que la joven esté soltera. "Victoria Federica llevaría un tiempo largo con una persona que no es famosa, es de la alta sociedad madrileña y no les han cazado porque son muy prudentes a la hora de salir y entrar", dijo Cortázar.

De modo que tras Gonzalo Caballero, Álex Recort y, según dictaban los rumores, Roca Rey, Victoria parece tener un as bajo la manga en forma de pareja, pero no la que todos pensaban.