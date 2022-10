Rocío Carrasco sufre un ataque de ansiedad antes de su reencuentro con José María Franco

Reencuentro histórico el que se produjo este lunes en la nueva entrega de En el nombre de Rocío: José María Franco, exchófer de Rocío Jurado y durante años azote en los platós de Rocío Carrasco, se reencontró con la hija de la artista para pedirle disculpas por su apoyo a Antonio David Flores. Un cara a cara que hizo perder los nervios a la protagonista, que durante el último año ha luchado por mantener una imagen de fortaleza e intransigencia, debido al gran impacto que suponía volver a ver a su antiguo empleado.

Durante los últimos años, Franco no ha dudado en variar su discurso dependiendo de quién fuese el librador del cheque, algo que se volvió a repetir en esta ocasión (aunque el programa afirmó que acudía gratis, aseguró su presencia en otros platós para los próximos días): "Yo fui manipulado por el ser", dijo, utilizando las mismas palabras que Rocío Carrasco para referirse a Antonio David Flores. "Quiero pedir disculpas a Rocío Carrasco porque se las merece", añadió antes de entrar al plató.

Al escuchar las palabras del exempleado de su madre, Rocío Carrasco rompió a llorar: "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Yo pensaba que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder más la ira, pero al final me he dado cuenta de que no. Yo he tenido conocimiento hace algunos meses ya de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas y me he dado cuenta de que igual soy menos fuerte de lo que me pensaba", explicó. "El hecho de verlo me produce mucho dolor, me acuerdo de muchísimas palabras y de muchas cosas. Además, si José María Franco decía cosas por boca del ser que se sabía que eran mentira, mi madre sufría", recordó sobre el exchófer, una de las personas que más trapos sucios ha esparcido en televisión sobre ella y su familia.

Como la semana pasado ocurrió con Mili Pineda, exempleada de la casa de Montealto, se utilizó el testimonio de José María Franco para señalar a Antonio David Flores de "maltratador" y hablar sobre el polémico episodio del brazo roto de David Flores cuando solo era un niño: "José María ha presenciado episodios de maltrato del ser hacia Rocío Carrasco que esta noche va a relatar y atención porque también va a contar cómo sabe que su hijo no está bien físicamente porque tiene una lesión en el brazo, le entregan a Rocío Carrasco al niño con el brazo roto y según cuenta Rocío Carrasco, su hija le dice ‘Papá dijo que ya le llevarías tú al médico’. El niño con el brazo roto. Dos datos: José María Franco viene esta noche gratis y dispuesto a ratificar todo lo que cuenta en sede judicial", dijo el presentador al dar paso al invitado.

José María Franco aseguró que Antonio David Flores "es un embaucador" que hizo que tanto él como su mujer "cayesen" en su red "como idiotas": "Siento haber sido tan mala persona", se disculpó. Ante las insistentes preguntas del presentador de si había presenciado malos tratos de Antonio David hacía Rocío Carrasco, el exchófer confirmó la acusación: "Rocío le preguntó a Antonio David que cuándo se iba a ir de su casa y él le respondió que solo se iría si se lo decía su abogada. Además, le dijo que le iba a dar una patada en sus genitales y, cuando estaba por mitad de la escalera, agarró su cuello", narró.

Además, insistió en que el objetivo de exguardia civil era "arrebatarle" a Rocío sus hijos porque no podía "ni ver a Fidel": "Se puso a llorar y le dijo que lloraba porque era una hija de puta, que se iba a quedar con sus hijos".