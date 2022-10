Lo rumores sobre una posible separación de Eva González y Cayetano Rivera suenan cada vez con más fuerza. El pasado miércoles la revista Hola aseguró que el matrimonio lleva varios meses sin vivir juntos y tres días después, ninguna de las partes ha desmentido la noticia. Al parecer la presentadora y el torero estarían atravesando una grave crisis, motivo por el que habría puesto fin a su convivencia. Una separación que según el citado medio no es definitiva, ya que ambos estarían reflexionando sobre el futuro de su matrimonio, que el próximo 6 de noviembre cumplirá 7 años.

Antes de salir a la luz la que podría ser una de las rupturas más inesperada del año, Europa Press habló con Karelys Rodríguez sobre la salud del matrimonio. Hay que recordar que torero y la abogada fueron pillaron en actitud muy cómplice y cariñosa en Londres a finales del año 2019. Poco después la canaria rompía su silencio en la entrevista en la que aseguró que había mantenido una relación sentimental con el hijo de Carmina Ordóñez que se había alargado durante varios años.

Aunque Cayetano siempre negó este affaire y Eva González hizo caso omiso a las palabras de la joven, parece que la presentadora quedó 'muy tocada' tras la aparición pública de Karelys. Casi tres años después de la publicación de las polémicas fotografías, la abogada continúa con su vida en Londres alejada del foco mediático. No obstante, Europa Press pudo hablar con ella durante una breve visita a Madrid donde comentó la crisis que estarían pasando Eva y Cayetano: "Hay muchas crisis, los matrimonios son difíciles".

Karelys aprovechó para dejar en el aire si seguía teniendo contacto con Cayetano: "Pregúntale a él cuando ha sido el último contacto. A mí no me preguntes", dijo, señalando que la prensa siempre le pregunta a ella pero no se atreven a hacerlo con él: "Siempre me vienen a preguntar a mí, que vayan y pregunten a Cayetano (…) Al final diga lo que diga la mala siempre soy yo. Siempre me atacan a mí diciendo que Karelys no le deja en paz, pero eso mismo pregúntale a ellos porque son ellos los que me molestan a mí", añadió, refiriéndose a la presentadora y al diestro.