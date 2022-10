La madre de Clara Chía también trabaja en la empresa de Piqué

Puede que de momento la polémica de Gerard Piqué y Shakira por la relación de él con Clara Chía se haya enfriado, pero la tensión sigue aflorando según se conocen nuevos datos de la ruptura.

Según publica la prensa mexicana, Clara habría abandonado Kosmos Global Holding, la empresa del futbolista que motivó que se conocieran, debido al acoso de la prensa. Pero también ha salido a la luz que la madre de la joven forma parte de la nómina de empleados de Gerard Piqué.

La madre de Clara Chía llevaría trabajando en la empresa varios años, incluso antes de que diese comienzo la relación entre ambos, según medios como Quién. Se da por hecho entonces que habría estado en su conocimiento el engaño de Piqué a Shakira.

Hace ya cinco meses que se materializaos la separación de Piqué y la colombiana tras 12 de relación. Sigue una cruenta batalla por la custodia de sus hijos, Milán y Shasha, con varias reuniones en despachos de abogados no especialmente satisfactorias.

Una tensión que se ha materializado en "Monotonía", el nuevo tema musical de la cantante en el que entona frases dirigidas a su ex como "mejor que esto acabe ya, que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí" o "tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo".

No obstante, la sangre podría no llegar al río: Pique fue captado por los fotógrafos en los alrededores de la casa de Shakira justo el fin de semana en el que se confirmó que el padre de la colombiana fue hospitalizado en la clínica Teknon de Barcelona.