No busquen en las revistas a Cayetano Rivera con otra, al menos esta semana

El runrún entre los periodistas de la cosa rosa en las últimas horas era que una de las cuatro revistas de los miércoles iba a publicar unas fotografías exclusivas de Cayetano Rivera en compañía de una mujer que no es la suya, Eva González. No las busquen, porque no existen. Lo más parecido a un paseo con una mujer hermosa que ha realizado Cayetano en las últimas horas, que sepamos, es su quedada con su hija Lucía Rivera.

Hola eleva el asunto a categoría de portada. No es de extrañar: fueron ellos los que destaparon la crisis el lunes de madrugada. Según la revista, el diestro está viviendo en su finca de Ronda, "El recreo de San Cayetano", mientras que la modelo reside en Mairena de Alcor con el hijo de ambos.

La revista asegura que todavía no han iniciado los trámites legales que requiere una separación y que no existe ni convenio, ni regulación, ni acuerdo de custodia del niño.

Carmen Borrego vende el embarazo de su nuera

Poco les quedaba por vender a las hijas de María Teresa Campos. A sus penas, hermanos secretos, miserias de la madre o peleas fratricidas se suma ahora la última polémica protagonizada por su nuera, Paola.

A la joven la han pillado en Sálvame poniendo a caldo a toda la familia. De la propia Borrego dice que es fea, viste mal o tiene papada. A la tita Terelu la llama estirada. Y a Alejandra Rubio, la hija de ésta, también la pone fine: la califica de bocazas. Semana recrea en su página 89 "las frases más lapidarias".

Carmen Borrego no ha tardado ni una semana en contestarla desde la portada de Lecturas. "Mi hijo se ha ganado el cielo", reza el titular, se supone que conciliador, mientras ya de paso les pincha la que podría ser la exclusiva de sus vidas: el anuncio de que van a ser padres. Borrego se queda con el notición y con el dinero de la entrevista.

Dice Borrego que en su familia son una piña y se pregunta qué imagen dan Las Campos para que Paola pueda tener una opinión así de ellas (increíblemente se lo pregunta de verdad). "Que a mi nuera no le guste mi forma de vestir me la pela", asegura categórica. "No soy Teresa de Calcuta, pero cuando perdono, perdono de verdad". Confiesa que tiene los audios en el coche y que los ha escuchado varias veces, y se excusa en la envidia que podría tenerles Paola.

Unas páginas después, Terelu se desahoga en su columna semanal en Lecturas y dice que por lo poco que conoce a Paola "sabe que se lleva bien con Carmen".

Íñigo Onieva hace acto de contrición

Es Hola una semana más la revista que aporta más luz sobre el paradero de Íñigo Onieva. Desde que se produjo el "Tamara Gate", el joven no se ha escondido pero sí ha intentado esquivar a la prensa mientras hace su vida por Madrid. Ahora la revista publica unas imágenes exclusivas en las que le vemos acudiendo a misa de tarde para expiar sus pecados.

Íñigo, que "está dispuesto a todo por recuperar el amor de Tamara Falcó" (textual de Hola), quedó a comer con su familia el pasado domingo en el restaurante en el que trabaja como Relaciones Públicas, y después se marchó a oír la misa de seis y media en la Iglesia de San Pascual, en el Paseo de Recoletos. Incluso vemos una foto suya orando en el interior del templo. Dicen que fue el trato al que llegó con Tamara: ella saldría de noche con él si por la mañana la acompañaba a rezar a la Iglesia.

Hola también insiste en que la marquesa de Griñón "ha cortado todo tipo de contacto" con Íñigo y "permanece ajena a todos los intentos de reconquista".

Nota: Que alguien profundice en la figura de la abuela de Íñigo Onieva. Apenas vemos una pequeña foto de ella en Hola pero se aprecia su belleza y estilazo, heredado por su hija y por su nieta.

Isabel Pantoja, destrozada por Paquirrín

Todas las revistas recogen el accidente cerebral sufrido por Kiko Rivera el pasado miércoles, pero es Semana la que lleva la noticia a portada. "Pantoja, destrozada tras ser rechazada por su hijo", dice el titular.

En lo que sí coinciden todas las publicaciones en que la reconciliación familiar está lejos y en que Irene Rosales está teniendo mucho que ver en ello.

María del Monte celebra boda con Inma Casal

María del Monte protagoniza un amplio reportaje en la revista Semana en el que vemos la celebración de su boda con Inmaculada Casal, mujer con la que convive desde hace 23 años y de cuya existencia muchos nos hemos enterado recientemente. En Diez Minutos les dedican nada menos que la portada.

La pareja contrajo matrimonio a principios del verano, pero lo celebró el pasado domingo 23 de octubre en el Hotel Querencia de Sevilla. Allí agasajaron a sus 50 invitados con un almuerzo al que, dice Semana, llegaron sin saber muy bien en qué consistía la fiesta.

A la celebración del enlace de la nueva musa gay acudieron Toñi Moreno, los Victorio y Lucchino o el alcalde de Sevilla.

Las 10 claves de la separación de Shakira y Piqué

Hola dedica un amplio reportaje a la separación de Shakira y Piqué, con una lista de diez claves que huelen a llamada aclaratoria de alguna de las dos partes.

La primera, dice la revista, es que el dinero no es un problema para ellos: no tienen ninguna vinculación societaria. La fortuna de ella está valorada en trescientos millones de euros. La de él casi roza los cien. Además, existe "voluntad negociadora" por parte de ambos para llegar a un entendimiento.

Tampoco es cierto que Shakira tenga la intención de mudarse a Estados Unidos con su familia, y que precisamente su máximo anhelo es protegerla del revuelo mediático. De ahí que sí haya barajado la posibilidad de vivir en Miami, una ciudad menos expuesta al acoso de la prensa.

No hay régimen de visitas impuesto, la pareja no ha dividido la casa de casi novecientos metros cuadrados en la que residían, y en su entorno insisten en que existe "cordialidad" entre la cantante y el futbolista. Tampoco hay veto para que éste salga con su nueva novia. A la vista está, no se ha ocultado.

Hola asegura además que Shakira va a ir a por todas contra Hacienda, algo que ya confirmaron sus abogados, que se están armando del cara al juicio que protagonizará en breve la artista colombiana.

Cóctel de noticias

La reina Sofía, en Grecia con su hermano. Semana publica fotografías exclusivas de la madre de Felipe VI durante uno de sus viajes a su país de nacimiento. Su hermano menor, Constantino, se encuentra delicado de salud, por lo que ella procura pasar todo el tiempo que puede a su lado.

Naty Abascal sale de su encierro. Vemos a Naty en unas fotos que publica Semana por primera vez en mucho tiempo. Dice Semana que la sevillana está bastante "baja de ánimos" desde que estalló el escándalo que relaciona a su hijo pequeño, Luis Medina, con una venta fraudulenta de mascarillas. Por culpa de este asunto la maniquí ha reducido su vida social y ha optado por pasar largas temporadas fuera de España.

Ivanka Trump y Miranda Rijnsburger, tan amigas. La hija del presidente americano y la mujer de Julio Iglesias aparecen en Hola durante uno de sus paseos por Indian Creek, la exclusiva isla de Miami en la que los multimillonarios tienen mansiones espectaculares. Fue el cantante el que vendió a Ivanka la propiedad en la que va a construir la suya.

Joaquín, la nueva estrella de la televisión. Lecturas recrea la biografía del futbolista, que ha pasado de vivir en un piso humilde a residir en un lujoso chalé valorado en casi dos millones de euros.

Carmen Martínez Bordiú pierde el título de duquesa de Franco. Hola tira de una foto de archivo de hace al menos tres décadas para ilustrar una noticia en página par en la que explica que la nieta de Franco está sufriendo en sus carnes la Ley de Memoria Democrática y desde su entrada en vigor el 21 de octubre no puede utilizar el título que heredó de su madre. Le ocurre lo mismo a su hermano Francis Franco, que se queda sin el señoría de Meirás.