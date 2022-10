La madre biológica de Gloria Camila prepara su salto a los medios: "Va a contarlo todo"

Gloria Camila vive los capítulos más complicados de su vida: no solo a nivel personal, debido a los múltiples frentes abiertos que tiene su familia por los continuos ataques de Rocío Carrasco y el recién anunciado divorcio de su padre y Ana María Aldón, sino también en lo profesional, donde ha dejado de lado todos sus trabajos para ponerse en manos de un profesional y solucionar sus problemas de salud mental. Por este motivo, ha decidido apartarse de los medios durante un tiempo, tal y como ella misma anunció esta misma semana en sus redes sociales.

Un retiro que no promete ser tan tranquilo como ella pretendía ya que su madre bilógica podría estar preparando su salto a los medios de comunicación. Según Diego Arrabal, desde hace días se está negociando una entrevista que podría cambiar para siempre la vida de la joven. Hay que recordar que Rocío Jurado y José Ortega Cano presentan a sus nuevos hijos, Gloria y José Fernando, el 30 de noviembre del año 1999. Los niños llegaron procedente de Colombia cuando el niño tenía 6 años y su hermana 3.

"He recibido una comunicación desde Colombia", aseguró Arrabal en su canal de Youtube, medio en el que trabaja desde que, según su testimonio, fue vetado en Telecinco por sacar a la luz todo lo relacionado con la Operación Luna. "Se ponen en contacto conmigo. En un primer momento fue vía Whatsapp y después por otros medios, no quiero decir cuántos medios son, donde me ofrecen una entrevista con la madre biológica de Gloria Camila".

Pese a que al comienzo de las conversaciones se mostró reacio a esta información, realizó "unas investigaciones paralelas a esa venta de la exclusiva". "Por otro medio, y este sí que lo tengo confirmado, me llega la posibilidad de hacer la entrevista. Me llega por otra persona que trabaja en prensa. Tenemos la posibilidad de hacer un reportaje en vídeo a la madre biológica de Gloria Camila (…) Ahora estamos buscando la unión del primer contacto con este último. No le vemos ningún enlace, no sabemos si lo puede tener o no".

Gloria Camila y José Fernando

La madre biológica de Gloria Camila estaría dispuesta a hablar "absolutamente de todo" y contar toda la verdad sobre la adopción pero Arrabal tiene claro que nunca aceptaría esta entrevista: "A mí siempre el tema de madres biológicas de niños adoptados y sobre todo, qué casualidad que son siempre de personajes conocidos, siempre me ha parecido una asquerosidad hablando mal y pronto (…) Mendigar y negociar con una adopción que ya se produjo hace bastante tiempo. Me da igual lo que diga pero, qué pinta y la pregunta del millón: ¿Por qué ahora? Me parece repulsivo, asqueroso".

El problema es que aunque Arrabal no acepte la entrevista, la posibilidad "ya está en el mercado" esperando que algún medio de comunicación se haga con ella por lo que sería cuestión de tiempo que acabe ocurriendo: "Lo mismo que me ha llegado a mí, seguro que le va a llegar a otros medios de comunicación. No sé si irá a otro medio, si la aceptarán o no pero me parece muy asqueroso el simple hecho de ponerle un precio. Me parece muy asqueroso y feo".

¿Quién está detrás de este ofrecimiento?

Diego Arrabal asegura que lleva muchos días preguntándose quién está detrás de esto: "En aquel momento no dejaba de pasarme por la cabeza quién esta detrás: ¿Por qué ahora tanto daño a Gloria Camila? ¿Por qué hay ahora tantas ganas de hacerle tanto daño? (…) Una chica que bueno sí, ha plantado cara a lo que le ha tenido que plantar cara, que yo también lo haría. Está defendiendo a su padre, que yo también lo haría. Está defendiendo a su hermano, que yo también lo haría. Pero, ¿quién hay detrás de tanto dolor? Porque para mí no hay cosa más dolorosa que esta. Me parece feísimo".

A Diego Arrabal le parece "curioso" que esto se ofrezca en el momento más complicado de Gloria Camila, en pleno enfrentamiento contra su hermana Rocío Carrasco por la emisión del documental En el nombre de Rocío producido por La fábrica de la tele: "En una de las conversaciones, el interlocutor dice que no nos preocupemos por el tema del dinero que seguro que se llega a un acuerdo. Si no es tema de dinero, ¿entonces de qué es? ¿De hacer daño? Es la pregunta que yo me hago (…) A mí solamente me cuadra que es para hacer daño, no hay otra. ¿Qué puede contar esa persona? No lo sé porque tampoco lo quiero saber. Me da igual lo que pueda contar".

Concluye el vídeo asegurando que ha hecho público este ofrecimiento para que las personas implicadas puedan tomar medidas antes de que se formalice: "Lo denuncio públicamente para que puedan tomar medidas las personas que tengan que tomarlas. No hay mejor manera que hacer públicas las cosas, lo digo por experiencia propia, y esperemos que la gente sea responsable, los medios de comunicación, en no dar cabida a este tipo de personas".