La "traumática" ruptura de Esther Doña y Pedraz: "El 12 de agosto pasó algo muy desagradable"

Novedades sobre el juez Santiago Pedraz en medio de la expectación generada por la entrevista de Esther Doña en la que romperá su silencio sobre su ruptura. Según la periodista Beatriz Cortázar, "ya solo por los titulares que está dando" se anticipa que será una entrevista sonada.

En la crónica rosa de Es la mañana de Federico, Cortázar contó los pormenores de esa ruptura. "La información que yo tengo por más gente es que no fue por el WhatsApp, eso fue la puntilla final", dijo la periodista citando la versión de Esther Doña, que asegura que el juez la dejó por mensaje de móvil.

La pregunta que formuló a continuación Cortázar es la clave de todo: "¿Qué pasó el 12 de agosto en Ibiza, después de estar todo el día los dos navegando y en casa de unos amigos". "Estaría bien decir que esa noche rompen de una manera muy traumática y desagradable. Pedraz le dijo tres veces a Esther ‘esto se ha terminado, esto se acabó’. Pasó algo muy desagradable que el juez desde esa noche automáticamente dijo eso", explico en esRadio la periodista. "Pese a que hubo más broncas y noticias, os puedo asegurar que esa noche fue brutal. Enfado, numerito y bronca. Ruptura definitiva".

Todo sucedió ante un grupo de personas. "Un amigo con chalet y jardín muy grande. Su amigo se llama Julio, casado, que les invita por otro amigo común. Era la ultima noche en Ibiza al día siguiente tenían un vuelo temprano a Madrid. En esa cena hay más invitados", dijo, señalando la existencia de testigos de esa gran discusión. En esa misma cena el juez "delante de más personas les recordó las fotografías de ¡Hola!. No hay mas que hacer y avisa a los de ¡Hola!, le dijo en bastantes ocasiones" en referencia a la exclusiva del compromiso y la boda que a esas alturas ya era una filfa.

El relato de Cortázar en Es la mañana de Federico continuó: "Al día siguiente se fueron a Madrid, pero no iban solos porque el juez ya no quería estar solo con Esther. Pidieron que le dejara lo que tenia en su casa en las garitas de seguridad. Ella a su vez lo mismo en la de él. Cada uno recuperó sus pertenencias y se volvió a insistir que ya no había nada. Es verdad que Esther siguió escribiendo sin respuesta hasta que definitivamente le contesto que no. Ese WhatsApp fue el punto final, pero de muchos puntos anteriores

Un giro que llega cuando acaba de anunciarse una entrevista exclusiva a Esther Doña en Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega y destinado a competir con el Sálvame de Telecinco. En un breve adelanto difundido por el propio espacio, Esther ya anuncia -con su perrita Chloe en las rodillas- que no se va a morder la lengua con el juez.

"Si yo hablaba en ese momento no se me iba a creer o posicionar al lado de Pedraz por ser juez de la Audiencia Nacional", dice Esther Doña en el anuncio previo de la entrevista. La que fue mujer del marqués de Griñón ya amenazó a su ex vía comunicado con las dádivas recibidas durante su etapa con ella, una posibilidad que de confirmarse podría perjudicar especialmente su carrera de juez.