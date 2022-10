Paula Echevarría ha amadrinado el acto de presentación por parte de la marca Samsung del Galaxy Z FLIP4, con un diseño solidario exclusivo para recaudar fondos destinados a la Federación Española del Cáncer de Mama.

Una iniciativa con la que Samsung dona 100.000 euros para la investigación de esta enfermedad. "Quien compre este móvil dentro del pack encontrará un talón que explica que ya se ha donado 200 euros por ese terminal", explicó.

La actriz confiesa tener miedo a la tecnología, refiriéndose a su hija Daniela. "La tecnología es una pasada, pero es un arma de destrucción masiva. Lo que tienes es que tener cabeza para usarla y saber dónde no puedes meterte. Hasta este año yo revisaba el móvil de mi hija y la tenía muy controlada. Ahora ya ha llegado el momento de darle un voto de confianza. Daniela es muy lista, tiene cabeza y personalidad y eso es muy bueno para ella. Yo, por ejemplo, he empezado a beber vino con 40 años y lo he hecho porque me ha dado la gana, no porque la gente me dijera que bebiese. No me he dejado llevar por la presión social y creo que la niña lo haga porque ella quiere".

Paula y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"De la adolescencia me da todo miedo, tanto por ella como por lo que pueda encontrar. A pesar de tener 45 años mi madre me sigue diciendo que le avise cuando llegue a casa, y eso es lo que se hace toda la vida por los hijos".

En el transcurso de la entrevista, Paula comentó que no tiene miedo a cuando su hija le presente su primer novio. "Todo lo contrario, y si el chico es buena persona, todo me parece bien", dijo. Paula confesó no haber ligado nunca a través de las redes sociales. Yo llevaba quince años en pareja y cuando me separé de repente vi unos nuevos métodos para ligar, pero yo ni de coña".

Continuando con Daniela, comentó que ya tiene 14 años, está estudiando tercero de la ESO y todavía no sabe lo que quiere ser de mayor. Sí es cierto que habla inglés y alemán, contó Paula Echevarría. Del pequeño Micki dijo que está muy bien y que todos están como locos con el niño.

Su segunda maternidad la está viviendo de manera muy diferente. "Dani era niña y Micki es niño. Yo con ella tenía 31 años y mi carrera estaba en otro punto. Yo quería reengancharme enseguida, en cambio ahora estoy más reticente a pesar de echarlo de menos. Tengo claro que solo se vive una vez y tienes que vivir la vida que tú quieras".

De proyectos profesionales tiene en cartera una serie que comenzará en enero. "Tiene muy buena pinta, todavía no he leído el guion. Tengo muy claro que quiero hacer lo que me gusta y me apetezca. No paro de hacer muchas cosas, sobre todo con diferentes firmas y ese tiempo lo dedico durante las horas de colegio. Después me gusta estar en casa, no solamente por el bebé, porque necesita el mismo tiempo una adolescente y tengo que estar el mayor tiempo posible con ellos. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida porque estoy haciendo lo que me hace muy feliz".

Al preguntarle si tendría de nuevo un hijo, ella repite: "Ni de coña". "Espero que me dejéis de preguntar eso cuando me llegue la menopausia", ríe. Sobre su novio, "Miguel está muy bien viajando y lo hace casi todos los fines de semana porque, como sabéis, es comentarista de fútbol y va con la Liga. Le gusta mucho su trabajo y lo disfruta al igual que ejerciendo de padre a diario".