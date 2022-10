Taylor Swift quita la palabra 'gorda' de su videoclip porque se considera "ofensiva"

Ha pasado una semana desde que Taylor Swift publicara Midnights, su décimo álbum de estudio repleto de canciones escritas en la soledad de las madrugadas y donde plasma algunas de sus grandes miedos e inseguridades como mujer y artista. La cantante y compositora estadounidense ha pulverizado todos los récords de Spotify y sigue alcanzado cifras de infarto en todas las plataformas digitales, pero las polémicas (absurdas) nunca están lejos de Swift, que ha tenido que retocar el videoclip del primer single, Anti-Hero, después de ser acusada de promover la gordofobia.

En la canción, Taylor menciona los problemas con la comida que tuvo durante su juventud y que derivaron en un trastorno de conducta alimentaria (TCA). "Miro directamente al sol pero nunca me miro en el espejo. Tiene que ser agotador estar siempre dando alas al antihéroe (...) A veces siento que todo el mundo es sexy y yo soy el monstruo en la montaña", reza la letra. El vídeo muestra a una Taylor sencilla y en pijama subiéndose a una báscula en la que se lee la palabra ‘gorda’, mientras la Taylor estrella la juzga con la mirada.

Con el clip, la artista animó a sus seguidores a que observaran de cerca sus "pesadillas y pensamientos intrusivos", expresando a través de la música cómo se sentía lidiando con la anorexia. Sin embargo, multitud de mujeres con sobrepeso en Estados Unidos han puesto el grito en el cielo por considerar que Taylor utiliza el término "gorda" con connotaciones negativas, a pesar de que es una referencia bastante específica a su trastorno alimenticio. Swift, que hace tiempo decidió huir de las polémicas, cedió a la presión y tanto Apple Music como Youtube han eliminado ese corte del vídeo sin más explicaciones.

El movimiento body positive ha terminado haciendo lo que tanto denuncia: juzgar a una mujer por su físico. Resulta que Taylor Swift no puede sentirse gorda porque no lo es pero, ¡sorpresa! Así es como funcionan los TCA. En esta sociedad a la que todo ofende existen mujeres más preocupadas por una palabra que describe su imagen que por una enfermedad real. A aquellas personas que tienen un problema con que la artista describa su dismorfia corporal y hable de cuánto se odia, habría que recordarles que no está hablando de ellas, sino de sí misma. Ya lo dice la canción: "Soy yo, hola. El problema soy yo". El problema está en su cabeza. Y es así. Taylor Swift se ha visto obligada a minimizar su enfermedad porque hay gente quejándose.

Lo triste de la historia no es que un puñado de mujeres se hayan sentido ofendidas, sino que una mujer que ha sido juzgada por su físico durante toda su carrera no pueda hablar sobre ello. En su documental Miss Americana, emitido por Netflix, habló abiertamente sobre su salud y la búsqueda de perfección que se exigía hasta niveles enfermizos. "He aprendido con los años que no me viene bien ver fotos mías todos los días porque tiendo a sabotearme. Como cuando veo una foto en la que parece que tengo mucha tripa y alguien dice que parezco embarazada. Eso hace que deje de comer", explicó.

"Creía que en los conciertos tenía que sentirme como si me fuera a desmayar. Y ahora lo entiendo. Si comes, tienes energía, estás más fuerte, puedes dar mucho más show y no tienes que sentirte mal. Eso fue todo un descubrimiento porque estoy más feliz conmigo misma y no me importa tanto que digan que he engordado (...) Pero me ponía a la defensiva y decía que solo hacía ejercicio, pero lo cierto es que hacía ejercicio pero no comía. Siempre hay un modelo de belleza que no alcanzas", confesó.