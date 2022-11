Esther Doña: "Murió Carlos y después mi padre, pero no me dolió tanto como la ruptura con Santiago"

Esther Doña se sentó este jueves con Sonsoles Ónega en el plató de Y ahora Sonsoles para conceder su primera entrevista dos meses después de la ruptura con Santiago Pedraz, con el que llegó a estar comprometida. La viuda de Carlos Falcó eligió el programa de Antena 3 porque se sentía más cómoda y dijo lo que lleva meses callando, aunque su versión sobre la ruptura difiere mucho de la del magistrado de la Audiencia Nacional.

En el programa confesó que ha pasado por un proceso muy difícil, ya que su relación era muy "pasional e intensa" y "quizás por eso se rompió". "Ahora me siento muy bien, habría sido absurdo ese matrimonio. Éramos muy distintos, no teníamos muchas cosas en común. No convivíamos y este verano ha sido muy intenso. Hemos pasado mucho tiempo juntos y ahí es cuando notas las diferencias", aseguró en su entrevista.

Esther Doña en @YAhoraSonsoles sobre su ruptura con el juez Pedraz : "Vamos, es que hubiera sido absurdo ese matrimonio". 💥 #YAhoraSonsoles3Nov https://t.co/u1sEicWo0c pic.twitter.com/x8AQoZqyuD — antena 3 (@antena3com) November 3, 2022

Esther recuerda con horror la ruptura, que según ella se produjo a través de un whatsapp que recibió el 20 de agosto, un día antes de que viera la luz el reportaje de la revista ¡Hola! en el que anunciaban su matrimonio. "Mira que murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros, pues creo que no me ha dolido tanto como la ruptura con Santiago", confesó con sinceridad. "Creo que ha sido por la indiferencia, para mí ha sido muy traumático que no me explicara por qué. Pero ahora estoy bien y tranquila. Me he apoyado en mi familia, en mis amigos y en el mar, porque me encanta navegar".

Esther Doña y Carlos Falcó

A pesar de la insistencia de la presentadora, Esther no explicó (o al menos no supo hacerlo) por qué el juez no paró la exclusiva de ¡Hola! si tenía tan claro que la relación estaba acabada. "Se lo tienes que preguntar a él. Él tiene contacto con ellos y no lo dice. No sé si fue para hacerme daño", dijo. "Tengo tantas preguntas que hacerle... Estoy de acuerdo en que éramos muy diferentes, pero no estoy de acuerdo con las formas. Era un tema que ya había hablado con él. ‘Si un día nuestra relación no funciona, lo hablamos y hacemos las cosas bien, no me hagas lo que sueles hacer [dejar a sus novias por whatsapp]. Y él me decía: ‘Eso no va a pasar nunca, vamos a estar juntos siempre’. Y mira lo que ha pasado", comentó a Sonsoles. A partir de ahí llegó el silencio total de su ya expareja, que es lo que más le duele de la ruptura.

La viuda de Falcó cree que el juez se aprovechó de su posición social tras conocerse su relación. "¿Quién conocía que Pedraz pintaba cuadros? El arte de Santiago Pedraz es conocido por la relación con Esther Doña (...) Nos conocimos en una fiesta de Vanity Fair a la que fue con otra cuando todavía estaba casado con otra. Él sí ha estado en este mundo, lo que pasa es que no estaba tan posicionado como lo está ahora".

Mientras tanto, pocos días después de la reaparición pública de Santiago Pedraz de la mano de una atractiva mujer llamada Eva -y quizá para demostrar que entre ellos solo había, como se dijo, una buena amistad- el juez de la Audiencia Nacional fue visto con otra mujer por las calles de Madrid.

Pedraz aparecía riendo y muy cercano a una mujer morena elegante, vestida con chaleco corto, un jersey de cuello alto y unas botas estilo cowboy que manifiestan su interés en las tendencias. La pareja paseó amigablemente mientras charlaban. Visitaron el Museo Thyssen y tomaron un aperitivo en una céntrica cervecería alemana, con los que vieron juntos amigos el partido que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona.