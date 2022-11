Isabel Díaz Ayuso se convirtió, sin quererlo, en una de las protagonistas de la noche en la ceremonia de entrega de Los40 Music Awards. La artista brasileña Anitta le dedicó un sensual baile a varios invitados, entre los que se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid o Eugenia Martínez de Irujo, mientras interpretaba en directo su éxito "Envolver".

El perreo fue uno de los momentos más virales de la gala y corrió como la pólvora por las redes sociales, y por eso Ana Rosa Quintana se vio ‘obligada’ a preguntar este lunes con motivo de la vista de Ayuso a El programa de AR. La líder regional respondió algo incómoda mientras volvía a ver las imágenes. "No hice perreo de nada, yo no hago eso", dijo riendo, confesando que aquel momento le dio mucho corte.

"Estuve hablando con ella un rato antes pero no me esperaba esto y creo que dijo ‘pues a la que bajo, le hago esta gracia’. Me sentí como Paco Martínez Soria cuando llega en la película aquella a la Gran Vía y no sabe donde mirar. Pasó y ya está...", dijo un poco avergonzada. A pesar de todo, Ayuso se lo pasó muy bien en la fiesta. "El ambiente era tan bueno que cuando pasó lo de Anitta dije ‘p'alante’. Hablé con ella pero no me esperaba lo que pasó después. Yo por si acaso me quedé en mi silla porque a mí el perreo no me pega. Pero cuando la vi y se dio la vuelta pensé ‘tengo que ir más al gimnasio, me cunde poco, las cosas como son", bromeó".

La presidenta de la CAM celebró que Madrid acoja tantos eventos musicales. "Fue una maravilla ver a tantos cantantes de todos los rincones. Yo soy más ochentera, las cosas como son, pero hoy en día hay una generación nueva que viene con música muy fuerte".

El WiZink Center de Madrid acogió una gran fiesta en la que no faltaron las actuaciones de artistas de la talla de Rosalía, Sebastián Yatra, Leiva, Chanel o Aitana. Y entre la larga lista de invitados se encontraba Ayuso, que se enfundó un body lencero semitransparente con detalle de tul y cuello redondo perfecto para cualquier fiesta o ceremonia. Lo combinó con vaqueros también negros, americana oversize de efecto piel y botas altas del mismo color.