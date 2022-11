Baltasar Garzón acudió al reestreno de la película As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, de inminente estreno en cines, y en el photocall se detuvo a contestar a algunas de las preguntas de los reporteros.

Garzón respondió a las preguntas de Europa Press relativas al recién publicado podcast protagonizado por Corinna zu-Sayn Wittgenstein en el que arremete contra Juan Carlos y también apunta directamente a la corona española representada actualmente por Felipe VI.

El que fuera juez de la Audiencia Nacional hasta 2012 consideró que "la verdad es que no me preocupa demasiado. No he prestado mucha atención a lo que esta señora diga o deje de decir; me interesa que la Justicia deje claro lo que ocurrió y eso sucedió con la investigación de la Fiscalía y el Tribunal Supremo en el caso del emérito", dijo el jurista.

Para Garzón, "nada es peligroso si no se le da la relevancia en su justa medida. De modo que, como se están desarrollando unas acciones, y esas acciones judiciales van a tener una respuesta ante los tribunales, quizás haya que esperar a que esto se produzca".

Garzón no cree que haya una venganza de Corinna sin una mujer que "tiene unos intereses concretos" que está llevando a cabo, dijo en el preestreno del lunes.

Preguntado igualmente por el romance roto de Esther Doña y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Garzón se esforzó también en quitarle importancia. "Yo sobre tema sparticulares no me pronuncio. Santiago Pedraz es compañero y gran amigo desde hace mucho tiempo, desde que inició su carrera judicial. Es un gran profesional, una persona honesta y trabajadora", dijo, reconociendo que tanto él como ella en todo caso se merecen "algo mejor".