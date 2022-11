La "miserable" amenaza de Rocío Carrasco al periodista que destapó su última mentira

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar, ha analizado todo lo acontecido durante el último programa de En el nombre de Rocío donde se habló una vez más sobre la demanda que Gloria Camila ha interpuesto contra su hermana Rocío Carrasco por estafa procesal y falsificación de documentos. Una medida desesperada con la que la hija pequeña de Rocío Jurado intenta frenar las especulaciones de que su padre dio "mala vida" a su madre y así proteger el honor de sus padres ante los constantes ataques que se realizan en el programa producido por La fábrica de la tele.

Tal y como informó el periodista Albert Domènech en La Vanguadia el pasado mes de octubre, Gloria Camila, como heredera legítima de Rocío Jurado, inició un procedimiento en el juzgado de primera instancia número 5 de Alcobendas en el que pidió tanto a su hermana como al grupo Mediaset y La fábrica de la Tele, cualquier documento privado de su madre ante el miedo de que estos pudiesen hacerse públicos.

En el juzgado se les facilitó un documento que fue objeto de un informe caligráfico que finalmente ha servido de base para la interposición de una querella criminal por falsedad documental y estafa procesal contra Rocío Carrasco. Según ese informe pericial, la letra del documento otorgado en el juzgado no pertenece a Rocío Jurado.

Llama "ridículo" y mentiroso al informante

Completamente desatada, la hija de Rocío Carrasco aprovechó el programa de esta semana para atacar duramente al periodista acusándole de mentir en sus informaciones: "Deja de ampararte en el paraguas de un periódico como La Vanguardia para mentir. Deja de tener actuaciones misóginas con gente de mi equipo. Deja de hacer semejantes gilipolleces y dedícate a investigar que es lo que tienes que hacer y a informar a la gente que es para lo que te pagan y deja de hacer el ridículo. Ya quisieras tú tener una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera que trabaja en mi equipo. La honestidad y profesionalidad que tienen ellos", dijo bajo la atenta mirada de otros periodistas como Pilar Vidal o Paloma García Pelayo, que, calladas como estatuas, no sacaron la cara por su compañero de profesión.

Según la protagonista de la eterna docuserie, Enrique Trebolle, abogado de José Ortega Cano, sería también responsable de esta 'desinformación': "El redactor de La Vanguardia (evitó pronunciar su nombre), ha dicho que he engañado a la gente y que me he quedado con los espectadores porque dice que yo tengo conocimiento de la querella que se pone el día 3 de junio de este año. Tengo que explicarle a este redactor y al señor Trebolle, que es muy dado a hablar y es que o no explica bien las cosas o es que tú no te enteras, que en este país cuando una persona pone una querella, hasta que esa querella no está admitida formalmente por el juzgado que le toque por reparto la persona que es querellada, que soy yo en este caso, no tiene conocimiento oficial".

Rocío Carrasco negó así que fuese conocedora de que su hermana le había interpuesto una querella, asegurando que se enteró por la prensa: "Lo que te ha explicado Trebolle de que se presentó en el juzgado y que ha habido unas incidencias procesales, le quiero explicar a la gente que esas incidencias procesales entre otras, puede ser que la querella no se la hayan admitido y haya tenido que recurrir. Hasta que ese recurso no esté formalizado no voy a ser consciente de que tengo una querella".

Una campaña contra la prensa

Para Federico Jiménez Losantos, lo que ocurrió este lunes en el plató de En el nombre de Rocío fue "una campaña miserablemente mentirosa e infecta" contra un periodista que lo único que ha hecho es informar: "Las atrocidades e insultos flagrantes de la querellante contra Domenech son asombrosas", ha señalado el director del matinal de esRadio.

"Esa querella criminal está presentada. Lo que ha dicho Domenech es verdad te pongas como te pongas. Cuando acabe de una vez ese programa, vendrá la demanda civil, ya con la pasta de por medio. Hasta cuatro años por estafa procesal y falsificación documental (...) Claro que se admite esa querella que viene abalada por un informe que dice que esos documentos son supuestamente falsos. Habéis creado un juzgado paralelo en los platós de televisión y eso a los jueces de verdad les pone de los nervios. Estás insultando a un periodista que no se puede defender al mismo nivel", ha continuado el director de Es la Mañana, detallando las penas a las que se podría enfrentar de demostrarse el delito.

Jiménez Losantos ha recordado la campaña de desprestigio que hace meses comenzó Rocío Carrasco contra su familia y sus propios hijos: "La has emprendido contra toda tu familia: has atacado a tu padre, a tu padrastro, a tu madre, a tus tío Amador, Gloria y Rosa, a tu prima Chayo. Hasta despreciado a tus dos hijos, has insultado a tu hija, a toda la familia Mohedano. No ha ni una persona de tu familia que tenga relación contigo".

Por su parte, la periodista Beatriz Cortázar, que colabora habitualmente en espacios como El programa de Ana Rosa o Fiesta, ha lamentado el "mal ambiente" que ha generado todo este tema en los pasillos y programas de Telecinco: "Desde que llegó esta historia se ha generado un muy mal ambiente. Todo se ha polarizado, se ha creado un rechazo y unos odios... Es una lástima".