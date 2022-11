El pasado 29 de octubre se emitió en Telecinco el último programa de ¿Quién es mi padre?, presentado por Carlota Corredera antes de ser relegado al late night por sus bajos datos de audiencia. Una entrega centrada en Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos cuya figura se vio empañada por los escándalos y excesos que protagonizó durante sus últimos años de vida. Entre ellos, varias demandas de paternidad: Maradona falleció con cinco hijos reconocidos pero hay hasta cuatro jóvenes que reclaman ser hijos del deportista

El programa producido por La fábrica de la tele contó con la participación de Santiago Lara y Eugenia Laprovittola que dicen ser hijos de Maradona y que viajaron desde Argentina para someterse a las preguntas de la presentadora y los colaboradores entre los que se encontraban Kiko Matamoros, Pipi Estrada, Laura Fa y Cristina Porta. Pese a que el programa trató de mostrar un relato amable con los protagonistas, en la recta final del directo varios colaboradores pusieron en duda los testimonios de Santiago y Eugenia. Tal fue el nivel de tensión que los jóvenes se mostraron nerviosos ante el tono agresivo que estaba tomando el programa, especialmente con los comentarios de Matamoros y Cristina Porta.

Eugenia Laprovittola y Santiago Lara

Varios días después de la emisión en Telecinco, Eugenia Laprovittola participó en un programa deportivo de la televisión argentina donde habló sobre su experiencia en el espacio: "Sentí que me faltaron al respeto", aseguró. Según el testimonio de la supuesta hija de Maradona, hace unas semanas les llegó un ofrecimiento de La fábrica de la tele en el que le aseguraron que tratarían el tema de la paternidad "con respeto" y cuyo único fin era ayudarles a destapar la verdad: "A nosotros nos llegó la propuesta de hacer un documental. Supuestamente iba a ser trabado con respeto", afirmó. Sin embargo lo que se encontró a su llegada a España fue muy distinto: "Cuando llegó allá, llego al canal y me dijeron que tenía que estar en el plató. Yo no sabía ni que era un plató. Yo aquí no siento que se me esté faltando al respeto pero allí sí lo sentí".

🗣️ La posible hija de Diego Maradona reponde a las acusaciones 💬 "Nunca cobré un peso". Cc #SecretosVerdaderos pic.twitter.com/eJ3q5JuKtd — América TV (@AmericaTV) November 6, 2022

Eugenia hizo referencia especialmente a las intervenciones de la periodista Cristina Porta quién aseguró que la supuesta hija de Maradona "es una fan" que ha comercializado "haciendo canciones de su padre": "Antes de saber que era su padre, ella era una fan de Maradona. Después ha comercializado haciendo canciones de su padre. No ha hecho tanto plató como Santiago Lara pero también se ha beneficiado económicamente hablando de esto. Creo que ha sido engañada y utilizada", dijo ante la atenta mirada de la protagonista.

Unas afirmaciones que según Eugenia no son reales: "Esta chica dijo que hacía plata hablando de mi padre y yo no cobré nada. Jamás cobré por una entrevista. Tengo la conciencia muy limpia en eso. Dijo que yo ganaba plata haciendo canciones de Maradona y eso es mentira. Cuando vamos a publicidad se me acerca y me pide disculpas por la mentira. Si faltas al respeto en vivo tienes que pedir perdón públicamente".

El presentador del espacio deportivo argentino señaló que el programa presentado por Carlota Corredera ha sido cancelado: "Duró cuatro programas y lo levantaron". Una información que Eugenia desconocía: "No lo sabía, yo no veo televisión". Hay que recordar que el último programa de ¿Quién es mi padre? emitido este sábado en Telecinco retrasó su emisión hasta el late night y ya no cuenta con debate el directo. A partir de ahora se emitirá únicamente el documental en el que participan los supuestos hijos de los famosos y se prescindirá de la presentadora y los colaboradores.