Jorge Javier Vázquez: "Madrid es la nueva Venezuela" y Ayuso una "mezcla de Maduro, Chávez" y el "Anticristo"

Jorge Javier Vázquez respondió a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno, su programa matinal de Onda Cero y donde se difundieron por primera vez las informaciones que apuntaban a que planeaba su desembarco en la política madrileña de la mano del PSOE.

Allí, el catalán siguió su línea habitual y se volvió a despachar contra Isabel Díaz Ayuso y otros aspectos de la política nacional. Jorge Javier, debido a su gira para presentar su nuevo libro titulado Antes del olvido (Ed. Planeta), se personó en los estudios de Onda Cero para vender su obra y de paso aclarar esos rumores de salto a la política cuando el futuro de Sálvame parece más dudoso que nunca. El resultado de la charla fue, de nuevo, de lo más polémico.

Definido por Alsina como el "futuro no candidato" de las elecciones madrileñas, Jorge Javier dijo sentirse muy "honrado": "Me pedí libre en Sálvame para estar concentrado en la entrevista. Descansando como si me fuera a presentar un debate. No a lo Feijóo". "Tú sabes lo importante que eres. Yo tampoco sé lo importante que soy", dijo para dar la medida de su orgullo a ir a la tertulia.

Jorge Javier negó de nuevo en redondo que vaya a saltar a la política. Ironizó, de hecho, asegurando que "yo hundí a Gabilondo", refiriéndose a su apoyo en la última campaña. "Yo recibo críticas y alabanzas, pero tenia localizada mi cuota de hostias. Pero empezaron a llegarme de la política. Nunca me presentaré a un cargo político, jamás de los jamases. No estoy capacitado, no es mi trabajo y porque no", dijo contundente.

"Creo que sí tienes cualidades o aptitudes", insistió Alsina. "Para ser alcalde de Madrid tienes que conocerte muy bien tu ciudad, haberte paseado todos los distritos y los barrios. Currártelo durante años. La popularidad no te puede llevar a presidir una ciudad", contestó el presentador de Sálvame, que aclaró que hay barrios de Madrid que no conoce.

"Yo recibo críticas y alabanzas, pero tenia localizada mi cuota de hostias. Pero empezaron a llegarme de la política. Nunca me presentaré a un cargo político, jamás de los jamases. No estoy capacitado, no es mi trabajo y porque no", dijo contundente sobre la experiencia de los últimos días.

Madrid, la "nueva Venezuela" para Jorge Javier

Al ser día de la Almudena, patrona de Madrid, Jorge Javier aprovechó para abrir el melón madrileño, dado que en el libro su retrato de la ciudad es más bien duro y poco generoso.

"El Madrid de ahora se está convirtiendo en la nueva Venezuela", dijo sin asomo de vergüenza, citando a una serie de personas utilizan Venezuela como arma arrojadiza. "Amo Madrid, es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Hay una serie de personas que somos de la élite entre las que me cuento que vivimos muy bien, pero se ha formado una red clientelar que beneficia a los suyos y donde existen cada vez más desigualdades. La dirige una presidenta que es una mezcla de Maduro y Chávez".

Sobre Ayuso dijo que para ella "todo va bien pero cuando algo no le funcione dirige proyectiles a otro lugar para despistar. Pero la gente lo vota y hay que aceptarlo, pero ha habido una época en que he sufrido mucho escuchándolo. No puedo entender cómo hemos llegado a este punto y me inquieta profundamente. Mi psicóloga dice que la espiritualidad es la droga más potente que existe, y yo estoy de acuerdo, pero soy más espiritual desde que están esta señora y Miguel Ángel Rodríguez en el poder. Porque son el Anticristo".

"Cada uno se envenena con lo que elige", dijo, y "si la gente decide que nos encaminemos hacia el desastre, esto es la democracia, vayamos hacia el desastre pero no nos echemos las manos a la cabeza".

Rencor a los Ondas y Francino

"Hoy tenia que estar con Aimar Brezos, pero no quisieron. No sé si tiene que ser con Carles Francino", dijo refiriéndose a otra polémica reciente en la que éste tachó de "repugnante" la televisión que hacía Jorge Javier. El de Sálvame contestó airadamente a Francino en Twitter y ahora parece -por tanto- vetado en la SER. Su premio Ondas, asegura, "no sabe dónde ha acabado", dijo el presentador, que guarda evidente rencor por esta situación.

Refiriéndose a la pérdida de Mila Ximénez, uno de los motivos de su libro, Jorge Javier desveló que para él "ha sido el peor año y medio" de su vida. "Después de este año y medio, le dije a mi ex que entrábamos en la mejor etapa de nuestra vida. Lamentablemente en la vida hay que pasarlo muy mal para luego coger una velocidad de crucero, paz y serenidad, que antes detestaba muchísimo".

El fin de ‘Sálvame’

Jorge Javier comentó también la marcha de Paolo Vasile, el cambio de modelo de televisión que conlleva y el probable final de etapa para su programa: "Con la marcha de Vasile se va uno de los genios de la televisión. Tiempo habrá para hacer un estudio detallado. Yo me siento identificado con la televisión que ha hecho, él la entendía como acompañamiento. Mi programa ha aliviado muchísimas soledades. Se cierta un ciclo evidentemente, y no sabemos dónde vamos a ir".

Más concretamente sobre el final de su programa, "cuando hablan del desgaste de Sálvame yo diría el milagro de Sálvame; llevamos catorce años para quince hablando de temas intrascendentes que los hemos convertido en temas casi nacionales. Después de catorce años seguir liderando, no con las mismas audiencias de antaño porque al televisión no es lo de antes, es como si fuera un coche que sigue funcionando y sigue llevándote al sitio que tú quieres. Pero estoy preparado para cualquier fin. Si acaba Sálvame, qué le vamos a hacer. Somos titiriteros y cuando haya que decir adiós, la recogemos. La televisión es así. En este país cualquier persona que ha visto televisión en algún momento ha empatizado con una de las situaciones de Sálvame. Serías de otro planeta".

Jorge Javier se despidió del programa de Alsina con más críticas a los medios que considera lejanos a su ideología "Los confidenciales fachas son tan rancios que tienen pinta que les huele la hingle", dijo en referencia a un tuit crítico del director de Es Diario, Antonio Martín Beumont, pero generalizando a otras publicaciones.