La cuestión sobre Pedraz que a Esther Doña le da vergüenza responder: "No me hagas esa pregunta"

Esther Doña volvió a acudir al plató de Y ahora Sonsoles, esta vez como colaboradora del programa destinado a acabar con el reinado de Sálvame en las tardes. Con el fracaso de Café con aroma de mujer, el programa de Antena 3 se refuerza frente a la competencia mientras Telecinco se desgasta.

Esther Doña coincidió en plató con parte de la crónica rosa de Es la mañana de Federico en esRadio, con Isabel González y Carlos Pérez Gimeno formulando todo tipo de preguntas a la ex de Santiago Pedraz.

"A ver si él deja de hablar de mí, y no tendré que hablar de él", ha advertido la malagueña, que se retractó en cierta medida de sus declaraciones anteriores asegurando que la ruptura con el juez le había dolido más que la muerte de Carlos Falcó y la de su padre.

"No lo supe enfocar o transmitir bien", dijo Doña durante la entrevista con Sonsoles, asegurando que en realidad no quería comparar ninguno de los acontecimientos y agradeciendo la pregunta. "Era mi primera entrevista en un plató en directo y lo que yo quise dar a entender es que nada es comparable con la pérdida de tu marido o de tu padre".

En el plató de Y ahora Sonsoles | Antena 3

"Lo que yo veo son titulares", dijo Esther Doña sobre las palabras a su espalda de Pedraz, que no se manifiesta en público pero sí en privado sobre la ruptura. "Lo del juez me refería a la indiferencia, a que se actúe así con una persona. Me parece cruel".

La que fuera esposa del marqués de Griñón se muestra segura, sin embargo, de que se encontrarán. "Estoy segura de que van a coincidir en eventos", dijo con una sonrisa no exenta de ironía y manifestándose dispuesta a "pasar página".

Está dispuesta también a arreglar las cosas con él. "Si fuera rencorosa no querría mantener una amistad con él. El rencor es horrible para la persona que lo siente, yo prefiero vivir en la felicidad y eso se lo voy a agradecer siempre a Carlos Falcó. Él me enseñó a ser feliz".

La pregunta más traviesa vino de Isabel González, que le preguntó si le gustaban los cuadros de Pedraz: "No me hagas esa pregunta", dijo sin poder ocultar cierta risa.

La amistad de Esther Doña con Enrique Ponce

Doña también habló de las últimas fotografías en redes sociales de Enrique Ponce y Ana Soria, con el torero lavando el pelo a su pareja en un barco. "Los conocí mucho. Cuando veo así a Enrique recuerdo que yo estuve así con el juez", dijo sobre las famosas stories y otras publicaciones en Instagram con Pedraz.

"Enrique es una persona que hace de todo. Canta, baila, torea y lava el pelo a su enamorada", dijo con afecto. Isabel González, por su parte, mencionó entonces que "Paloma Cuevas ahora sí que ha pasado página", en referencia a esta nueva publicación en la que aparece el que fuera su marido.