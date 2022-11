Momentos complicados para Sálvame. El que ha sido el espacio emblema de Telecinco durante más de diez años ve peligrar la amistad de tres de sus principales rostros, nada menos que Jorge Javier Vázquez y los tertulianos Belén Esteban y Kiko Hernández.

Mientras el presentador catalán ha visto devaluada su figura con distintas declaraciones políticas -esta misma semana en Onda Cero, tildando a Madrid de la "nueva Venezuela"- Belén Esteban y sobre todo Kiko Hernández habían logrado mantenerse al margen de los escándalos de un programa que no cosecha las audiencias del pasado.

Hace unos días se destapó por boca de Jorge Javier que Kiko habría recibido 100.000 euros de su amiga Belén Ro. El presentador dio a entender que la "chivata" había sido Belén Esteban, que montó en cólera por la indiscreción de Jorge Javier. El conflicto es real, ha ido a más, y la colaboradora asegura estar "muy dolida" con quien fue su amigo. No es el primer choque relativamente reciente entre ambos.

Belén asegura que "en esta productora me salen 14 personas. Lo sabíamos casi todos", desplazando la culpa al resto de La Fábrica de la Tele. Ella, por tanto, sabían del préstamo de dinero, pero niega haber sido ella quien lo ha hecho público. Tiene claro que su decepción es con Jorge Javier Vázquez, y también que "a mí no me van a acusar de algo que no he hecho. Aquí tiramos la piedra y tiramos la mano".

"No voy a permitir que a mí se me quiera acusar. Cuando Jorge coge el móvil y Belén Rodríguez le está escribiendo me estaba culpando a mí. Yo a Jorge… parece que le he parido. Igual que él me conoce, yo le conozco a él. Cuando Jorge se levanta y se va a David Valldeperas sé que el nombre que pone es Belén Esteban. Y por ahí no voy a pasar", ha asegurado en el programa.

Casi llorando, declaró que "a lo mejor estoy metiendo la pata, pero llevo desde el viernes hecha polvo. Y ya no tengo que pasar por esto". No se siente dolida por Belén Ro, sino más bien por su íntimo Jorge Javier. "Pero que Jorge lea un mensaje y que diga ‘no me extraña si me han traicionado’ y va por mí…. Sé que el nombre que escribió en un papelito en dirección era el de Belén Esteban… He metido muchas veces la pata y mis compañeros saben cuando la meto", dijo, recordando y asumiendo errores anteriores con Raquel Bollo o Anabel Pantoja y la tristemente célebre polémica de las joyas en Instagram.

En suma, a Belén Esteban no le ha dolido "lo de Belén, lo que me ha dolido ha sido lo de Jorge. Por salvar a su amiga y por defender a Belén me quiso culpar a mí porque puso su nombre en un papel".