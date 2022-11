Pablo Motos pide perdón a su hermana en directo: "Siento todo lo que he hecho"

Aunque no es muy dado a dar explicaciones de su vida privada, Pablo Motos se ha sincerado esta semana al hablar sobre la relación que mantiene con su hermana Pepa. Sin querer entrar en detalles, el presentador de El hormiguero ha perdido perdón públicamente a su hermana, catorce meses mayor que él, a pesar de no ser un rostro conocido ni habitual de los medios de comunicación.

El conductor del espacio de Antena 3 y su compañeros de la mesa de debate hablaban sobre noticias curiosas publicadas en los medios de comunicación de todo el mundo. Una de ella rezaba: "Una mujer felicita a su hermana pequeña con una tarta en la que ponía: 43 años desde que mamá te encontró en la basura". Un divertido titular que dio paso a un debate sobre las relaciones entre hermanos. En ese momento, el presentador aprovechó para ponerse serio, mirar a cámara y disculparse con su hermana: "Solo le quiero decir que la quiero y siento muchísimo todo lo que he hecho".

Pese al interés que generó entre sus compañeros de mesa, el presentador supo salir airoso del atolladero en el que él mismo se había metido: "No tengo ahora tiempo en el rato que queda de programa para hablar de ninguna de las cosas que pasaron", dijo, dejando en el aire lo ocurrido y sin profundizar en las circunstancias que han podido dañar la relación con Pepa.

No obstante, sí recordó alguna divertida anécdota vivida junto a ella: "Mi hermana Pepa se lo cree todo. Una vez me compré una careta de extraterrestre, muy realista, y ella pensó que había un alien en casa", recordó. "Era navidad y mi hermana estaba cocinando unas gambas. Me acerqué y le pregunté si me pasaba algo en la cara. Cuando me quité la máscara ella seguía pensando que era un extraterrestre".