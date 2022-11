Antonio David Flores ha dedicado un vídeo en su canal de Youtube al periodista Albert Domenech de La Vanguardia, que durante los últimos días ha sufrido una campaña de desprestigio por parte de Rocío Carrasco y La fábrica de la tele. El redactor publicó en exclusiva todo lo relativo a la demanda que ha interpuesto Gloria Camila contra su hermana por falsedad documental y estafa procesal al descubrir que unos documentos atribuidos a su madre Rocío Jurado podrían ser falsos.

"Rocío Carrasco presenta un documento que supuestamente escribió de puño y letra Rocío Jurado donde hace una manifestación la cual una vez tiene acceso Enrique Trebolle, abogado de Ortega Cano, presenta una querella por falsedad documental y estafa procesal. A partir de ahí, como periodista, llama por teléfono al abogado para conocer cuál es la situación legal de ese documento y qué es lo pretenden hacer", ha explicado el youtuber en el vídeo llamado "Hermano, yo sí te creo". "A partir de ahí, lo que menos podía pensar es que una vez que cuenta cómo ha conseguido la información, Rociíto tendría esa reacción", ha manifestado sobre lo ocurrido el pasado lunes durante la emisión de En el nombre de Rocío cuando llamó "ridículo" y "mentiroso" al informador.

El exguardia civil considera que no es de recibo que una productora utilice un canal de televisión para mandar "mensajes dictatoriales, negacionistas o con un pensamiento único": "Me sorprende que a alguien se le permita poder dirigirse a una persona así, amordazándolo, se le intente menospreciar profesionalmente y se haga mención directamente al periódico donde trabaja con la intención de conseguir su despido".

Antonio David cree que no interesa "que se conozca la verdad" y de ahí la campaña iniciada por la productora y la hija de Rocío Jurado para desprestigiar el trabajo de periodistas que no comulgan con el testimonio de la protagonista del documental: "Rocío llama mentiroso a este periodista cuando la que se ha sentado desde hace dos años en un programa de televisión y no ha contado una sola verdad es ella".

Además, ha recordado a la madre de sus hijos el tipo de gente a la que defiende: "Llama misógino al informador solo por dar una noticia. Voy a recordarle lo que hace la gente que tiene a su alrededor: ese equipo que defiendes son los que están implicados en el caso de la Operación Luna: Alberto Díaz Cabezón, Óscar Cornejo, Adrián Madrid y David Valldeperas. Lo que veo en tú discurso es temor a lo que viene".