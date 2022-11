Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez ‘Guti’, anunció este jueves que está embarazada de su primer hijo. La joven de 22 años compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una foto en la que presume de incipiente barriga acompañada de su novio Miki Mejías.

"Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora (…) No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos", escribió Zayra, que está de 17 semanas.

Apenas unas horas después de salir a la luz la noticia, Arantxa de Benito, de 53 años, ha contado cómo se siente tras descubrir que va a ser "abuela muy joven": "Estoy feliz", ha asegurado Arantxa de Benito ante los medios de comunicación. "Ha sido una noticia sorprendente para todos", ha explicado: "Quiero que nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices".

La propia Zayra contó en el programa Y ahora Sonsoles, la alegría de sus padres cuando se lo contó: "Al principio se quedaron mis padres un poco extrañados. Se pensaban que era mentira, que les estaba gastando una broma. Pero luego les dije que no era broma (…) Soy muy joven y no se esperaban esto. Y yo les dije: ‘Pues oye vais a ser abuelos’".

El que por ahora no ha se ha pronunciado ha sido Guti, de 46 años, que aunque este jueves fue captado por Europa Press acudiendo a su puesto de trabajo, prefiere centrarse en sus compromisos profesionales y mantenerse al margen del revuelo que se ha formado por el embarazo de su hija. El exfutbolista se trasladó hasta el Santiago Bernabeu para retransmitir el partido del Real Madrid y el Cádiz. A su salida del estadio intentó pasar desapercibido con una capucha, hablando por teléfono y evitando dar declaraciones sobre la llegada de su primer nieto.