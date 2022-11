Raquel Mosquera cae en la trampa: contestará a Rociíto de la mano de La fábrica de la tele

Raquel Mosquera ha sido una de las grandes damnificadas desde que el huracán Rocío Carrasco arrasase con Telecinco. La hija de Rocío Jurado decidió romper su silencio después de veinte años para contar las discrepancias que existen con la viuda de su padre Pedro Carrasco. Todo ello acompañado de insinuaciones muy graves sobre el pasado de la peluquera en Alemania o declaraciones cuánto menos cuestionables sobre su estado de salud mental. Pese a que Raquel no se ha callado durante los últimos meses, contestando en redes sociales y en el extinto Viva la vida, esta semana se sentará en territorio enemigo para conceder su entrevista definitiva.

La colaboradora de televisión visitará el plató del Deluxe, producido por La fábrica de la tele, responsable también de las docuseries En el nombre de Rocío y Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde tanto se la ha atacado. "Pedro Carrasco no se merece que se le recuerde por cuatro reportajes puercos con Raquel al lado", fueron las palabras exactas de Rocío Carrasco para referirse a la relación de su padre con su viuda y que ahora se están utilizando para promocionar la entrevista. "Dame el cinturón de campeón del mundo, dame las fotografías, dame mis cosas", prosigue la protagonista del documental.

De igual modo, la peluquera pronuncia unas palabras muy clarificadoras respecto a su punto de vista: "No tengo miedo ni a nada ni a nadie ¡Y menos a ti!", dice valiente en el cebo emitido por Telecinco. Lo cierto es el paso de Raquel por el Deluxe no promete ser nada fácil: allí se enfrentará a todos los acólitos de la Carrasco, que desde hace meses no toleran que ningún periodista o personaje cuestione la versión ofrecida en el documental.

Pero si algo ha demostrado Raquel a lo largo de estos años es que es una auténtica superviviente y no está dispuesta a pasar por alto las insinuaciones y las provocaciones de las que ha sido víctima. Este movimiento de última hora en la programación de Telecinco coincide con el cambio de día del Deluxe, del viernes al sábado, en un intento desesperado por recuperar la audiencia que llevan perdiendo desde hace tiempo. En su lugar, los viernes volverán a apostar por una nueva edición del Mediafest Night Fever, presentado también por Jorge Javier Vázquez junto a Adela González.