El último libro escrito por mi querida amiga Paloma Barrientos está siendo todo un éxito de ventas. En el mismo quedan reflejado muchos aspectos desconocidos de la hija mediana de Don Juan Carlos y Doña Sofía, la infanta Cristina de Borbón. Hace unos años, escribió el primero bajo el titulo de La Infanta Invisible, en el que acababa cuando se sentaba delante del juez Castro, por el caso Nóos. Era la primera vez que una infanta de España tenía que comparecer ante la Justicia, hecho ocurrido en el 2014.

Este segundo libro sobre la misma protagonista se titula Los secretos de la Infanta, una edición nueva concebida como cuenta atrás. "Empieza con la infidelidad de Iñaki Urdangarin, su prepotencia, la manera de provocar el divorcio, y ahí explico las claves para romper definitivamente su matrimonio. Cuento la infidelidad y cómo se entera su mujer, que lo primero que hizo fue contárselo a su hermana Elena y después a sus padres. Doña Sofía, al enterarse, reaccionó de manera diferente a cuando se separó la infanta Elena, a la que dijo que aguantara y procurase arreglar las cosas con Marichalar. En cambio, en esta ocasión , lo primero que le dijo, es que rompiera de inmediato". Así me lo contó.

A lo largo de nuestra conversación también me explicó cómo la infanta fue tantas veces a la cárcel a ver a su todavía marido. "Fue mucho, aunque no trascendió, al hacerlo con muchas medidas de seguridad. La pandemia, retrasó su salida. La Casa Real le dio la espalda, pero la infanta estuvo con él en todo momento. Después de todo, el dinero no lo han devuelto, y la hija de los anteriores reyes se tuvo que hacer cargo de los 4 hijos. Juan, el mayor, es quien lo ha pasado peor, está muy unido a su madre, es un chico muy débil".

En el libro explica que cuando los duques de Palma se casaron (título que ya no conservan) existen unas capitulaciones, que firmaron, y hay una serie de cláusulas que Iñaki ahora no quiere aceptar. Es el caso de la de confidencialidad, las mismas que en su día también firmaron Marichalar y la actual Reina. Por esa razón todavía no hay firma de divorcio. En cambio, ahora hay problemas que se han resuelto, como la relación entre padre e hija, que es mucho mas estrecha, y de hecho ha vuelto a retomarla también con don Felipe. Doña Cristina ha viajado hasta Dubái en varias ocasiones con la infanta Elena para ver a su padre, otro dato muy significativo que demuestra que la relación ha mejorado notablemente". De esa manera lo explica en el libro.

Al preguntarle como fue la relación con Corina Larsen, afirma que fue buena. "Le buscó un trabajo a Urdangarin, pero no se lo pagaban como él quería. Ahora se entiende por qué la relación de la Reina con su cuñada era inexistente, entre otros motivos, como la compra del famoso anillo de pedida. Algo de lo que se encargó Iñaki a petición de Don Felipe, y que pagó con dinero del Caso Nóos, que se vio en las facturas. A consecuencia de aquello, nunca más se lo ha vuelto a poner, que figuraba como gastos personales"-

Estos hechos y muchos más quedan reflejados en el libro de Barrientos, del que según me cuenta está muy contenta con el resultado. "La infanta Cristina,ha sido el personaje menos visible, y en el libro actualizo muchos temas. Es un escrito periodístico en el que reflejo mi trabajo dedicado a la Casa Real", concluyó.