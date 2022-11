Acaban de aparecer en España las memorias de Bono, tituladas Surrender: 40 canciones, una historia, que llevan otros tantos capítulos, cada uno con la mención de sus mejores temas. El cantante de U2 es esperado en Madrid para presentarlas el próximo 28 de noviembre. Cuatro décadas son las que lleva casado con su único amor de toda la vida. Es una leyenda viva del pop rock en todo el mundo.

Hay en ese libro de Bono retazos de dolor e infinita tristeza; también, por supuesto, de momentos de gloria y felicidad en los escenarios. Se llama Paul David Hewson y nació en Dublín hace sesenta y dos años. Lo del sobrenombre con el que es harto conocido, Bono, proviene de los tiempos en que estaba enrolado en una banda juvenil, The Lipton Village, cuyos componentes, bromistas, se repartían remoquetes entre todos. Y a Paul David comenzaron a motejarlo como "Bono Vox", que hacía referencia a una marca de sonotones, aparatos de audición para sordos. ¿Por qué? Cantaba con voz potente, de tal manera que quien estuviera "duro de oído" podría escucharlo a una legua. Al interfecto no le hizo mucha gracia el mote, pero acabó acostumbrándose a él.

Bono, cantante de U2 | Archivo

Nunca el vocalista de U2 quiso revelar asuntos íntimos, pero en "Surrender..." ha destapado parte de sus vivencias: la principal sus escasos recuerdos maternales. Y eso que contaba catorce años cuando se produjo la muerte de Iris, su progenitora, en 1974, edad en la que suponemos que cualquier adolescente retiene suficientes experiencias para no olvidarlas. Por lo contado, Bono sufrió tal conmoción cuando su madre falleció a consecuencia de un aneurisma, que borró el pasado junto a ella. Y es lo que traslada en su libro: "… murió de una forma repentina… después de su muerte ya no se volvió a hablar de ella en casa". En algunas de sus canciones, reflejó el cariño que sentía hacia ella, y la orfandad en la que había quedado en su ausencia.

Bono fue siempre un muchacho sensible, amante de la poesía, su mayor pasión junto al ajedrez, pasatiempo predilecto. Conforme iba transcurriendo su juventud fue experimentando muchas sensaciones religiosas. El padre era católico, la madre, protestante anglicana. Téngase en cuenta que vivían en Irlanda, en pleno conflicto en el Ulster, con una sociedad dividida. Él se había integrado en un grupo, Shalom, donde dio rienda a su espiritualidad. Le costaba comprender que su país estaba inmerso en una guerra por motivos político-religiosos. ¿Matar en nombre de Dios? No lo aceptaba: era un pacifista convencido.

Los que triunfan en el mundo artístico dan la sensación de que les fue fácil ascender hasta ser unos ídolos. Pero detrás de esa aparente situación la realidad suele ser otra. Le ocurrió a Bono: no encontraba casa de discos para sus primeras canciones, acompañado por un grupo que, en principio, iba a llamar The Flying Tigers; al final tomaron la decisión de ser los U2. Parte de aquella denominación le serviría a Bono para inventarse un "alter ego", The Fly; es decir, la mosca. Volando con su extraordinaria imaginación se divertía sintiéndose como un díptero.

Volviendo al contenido de sus memorias: en vísperas del nuevo siglo, en el año 2000 (cuando en realidad concluía la centuria y no el inicio de la siguiente, como erróneamente se confundió la llegada del XXI), Bono se dio de bruces con una inesperada noticia familiar: tenía un hermano secreto. Se lo confió su padre, que moriría al año siguiente. La madre parece que nunca se enteró de la infidelidad de su marido. Experimentó el cantautor una sensación extraña. Conoció a su hermano (y no su hermanastro como se empeñan algunos todavía en escribir), y a día de hoy mantiene con él una buena relación.

Queda por referirnos a su vida familiar. Se ennovió con Alison Stewart en 1976. Ambos muy jóvenes. Tuvieron que esperar para casarse, en 1982. Tienen cuatro hijos. Un ídolo de la canción es presa de la admiración de muchas chicas, máxime tratándose del cantante de U2. Si ha tenido experiencias extramatrimoniales en ese sentido, especulamos, no se conocen públicamente. Lo que sí queda comprobado es que Alison continúa siendo la mujer de su vida, la esposa enamorada, correspondida por Bono. Es poco común en el intrincado y voluble mundo del espectáculo que un divo de su altura permanezca fiel a su única mujer. Un ejemplo de fidelidad. Y no se olvide que es un hombre piadoso, que dadas las creencias – diferentes – de sus padres nunca (o al menos es lo que dice él) se ha pronunciado sobre si es católico o protestante.

Viven en el sur de Dublín. En Manhattan, Nueva York, Bono dispone de un apartamento propio, en el tristemente famoso edificio Dakota donde, en su entrada, halló la muerte su buen amigo John Lennon, a manos de un fanático y esquizoide admirador. Llegado 2018 Bono se sintió obligado a tomarse un respiro profesional, que se prolongó un año después con la aparición de la pandemia. Su conciencia le dictó en mayo de este año solidarizarse con la causa de Ucrania, y se desplazó hasta Kiev, donde mantuvo un emotivo encuentro con el presidente Zelenski, al que conocía de años atrás cuando éste era actor y payaso. De cómo transcurra el futuro inmediato de Bono respecto a su carrera musical, por el momento, es una incógnita.