Carlos Sobera, un presentador millonario que lleva 15 años con su segunda esposa

Los presentadores en televisión gozan de una notoriedad en poco tiempo, mas sólo unos pocos consiguen mantenerse muchas temporadas ante las cámaras. "Se queman", suele decirse; o fracasan en espacios de poca audiencia. No es suficiente poseer telegenia, pronunciar correctamente: se necesita establecer con los telespectadores una complicidad que no se aprende en ningún manual. El vasco Carlos Sobera sí ha conseguido esa positiva respuesta del público. Ahora mismo está al frente de dos programas muy populares. Además, encabeza una compañía teatral. Tanto trabajo no le impide llevar asimismo una tranquila existencia familiar, compartida con su segunda esposa, una hija en común y otra del anterior matrimonio de ella.

Carlos Javier Sobera Prado reúne en su biografía un currículo profesional envidiable. Natural de Baracaldo, que en agosto último cumplió sesenta y dos años, es licenciado en Derecho. Dio clases de Publicidad en la Universidad del País Vasco. De sus años juveniles, cuando formaba parte de una compañía teatral de aficionados, conserva su pasión por el arte de Talía. De tal manera que esta temporada estrenó una divertida comedia, como protagonista de "Miles Gloriosus", que sigue representando estos días en un teatro madrileño, hasta el 27 de noviembre.

Fundamentalmente Carlos Sobera es conocidísimo, claro está, a su paso por varias cadenas de televisión. Varios de sus programas aún se recuerdan, aparte de los que mantiene en la actualidad: ¿Quién quiere ser millonario?, Atrapa un millón, Volverte a ver, Supervivientes. Tierra de nadie, First Dates… De los dos citados en primer término diríase que Sobera ha sido un fiel adicto a cuanto se formulaba en sus títulos. Porque él mismo, sin concursar en ambos, se ha convertido en uno de los presentadores mejor pagados de España: millonario, vamos. Y, enamorado como decíamos del teatro, se embarcó hace pocos años en la adquisición de uno, el madrileño Reina Victoria, por siete millones de euros. En 2018 lo vendió, parece que por cerca de nueve millones y medio, a una cadena de restaurantes con lo que hizo un negocio redondo. Es el mismo local, que después alquiló para sus citadas funciones de "Mile Gloriosus", donde Sobera, ataviado de soldado romano, ya representó en el Festival de Mérida.

Sobera, en una visita a esRadio | Archivo

Carlos es un excelente comunicador: simpático, empatiza con quienes concursan, mantiene chispeantes diálogos y con absoluta normalidad se contagia de las ocurrencias de sus invitados y explota en carcajadas de vez en cuando. Domina el lenguaje, puede que no necesite guiones para improvisar si es necesario. No en vano, culto, publicó en 2001 un libro, "Los mil errores más comunes del lenguaje".

Admirado por el público femenino, es un galán de la televisión con el que podrían físicamente verse retratados muchos varones españoles. Un yerno ideal que se decía antes, madurito, de buen ver. Si tuvo ligues en su juventud, no viene al caso. Sabemos que ha contraído matrimonio dos veces. La primera con Elena Casado, unión que duró entre 1994 y 2002. La segunda con la abogada Patricia Santamarina, con quien lleva unido quince años. Padres de Natalia. En su hogar vive también otra hija que tuvo Natalia en un anterior enlace con el payaso Rody Aragón.